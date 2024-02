Blueskyのデータを独自サーバーでホストする仕組み「PDS(Personal Data Server)」を使ってみた

Blueskyが独自にデータをホストする仕組み「 PDS(Personal Data Server) 」をリリースしたとのことなので、早速サーバーにPDSをインストールして使ってみました。 Bluesky: An Open Social Web - Bluesky https://bsky.social/about/blog/02-22-2024-open-social-web bluesky-social/pds: Bluesky PDS (Personal Data Server) container image, compose file, and documentation https://github.com/bluesky-social/pds 一般的なSNSでは投稿、いいね、フォローなどのデータはSNSの運営会社によって保存されており、その会社のサービスの使用をやめたい場合はSNS自体をやめる事を意味していました。一方Blueskyでは2024年2月22日よりユーザーが独自の場所にデータを保存できる仕組み「PDS」が登場しており、Blueskyにデータを預けることなくSNS部分のみを使用することが可能となっています。 ついにBlueskyで独自サーバーをホストできるFederation機能が始まる、Mastodonとの違いは? - GIGAZINE

2024年02月27日

