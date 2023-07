SpotifyがApp Store経由での支払いを打ち切りに

Spotify kicks off legacy subscribers paying through App Store https://9to5mac.com/2023/07/05/spotify-ditches-apple-in-app-subscriptions/ Spotifyは2014年6月から2016年5月までの約2年間だけ、App Store経由でのサインアップと定期的な支払いを認めていました。こうした支払い方法を選択したユーザーはその後も継続してApp Store経由での支払いが可能だったのですが、2023年7月5日頃から順次、App Store経由での支払いを選択しているユーザーに対して、他の支払い方法に乗り換えることを促すメールが送信されています。 ニュースメディアのVarietyによると、App Store経由で支払いを行っているユーザーは「あなたがSpotify Premiumに加入した際、Appleの課金サービスを利用して加入していたためご連絡を差し上げました。残念なことに、私たちはその課金方法を支払い方法として受け付けなくなりました。あなたのアカウントは最後の課金期間が終了したときに無料アカウントに移行します。もしPremiumの購読を続けたいのであれば、クレジットカードやPayPalなど、Spotifyが受け付けている支払い方法のいずれかを選択し、新しい定期購読を開始する必要があります」とのメールを受け取ったとのこと。

すでに選択肢としては存在しない「App Store経由での定期購読」を続けていたユーザーに対し、Spotifyが支払い方法廃止の案内を行ったことが分かりました。該当ユーザーはクレジットカードやPayPalなどの支払い方法に移行するよう促されています。 Spotify Cutting Off Apple In-App Payment for All Premium Subscribers - Variety https://variety.com/2023/digital/news/spotify-cuts-off-apple-in-app-purchase-app-store-1235662082/

2023年07月06日 12時33分00秒 in ネットサービス, Posted by log1p_kr

