2024年01月17日 11時35分 ソフトウェア

ついにAppleがiPhone向けアプリへの「外部課金システムへのリンク挿入」を許可、ただし手数料は発生



AppleがApple Storeのガイドラインを更新し、アプリに「アプリ内課金以外の方法での課金システムへのリンク」を含めることを許可しました。ただし、Appleは外部システムを用いた課金にも手数料の支払いを求めているほか、外部システムへのリンク挿入はアメリカ向けのアプリのみに限定されています。



App Store Review Guidelines - Apple Developer

https://developer.apple.com/app-store/review/guidelines/



Distributing apps in the U.S. that provide an external purchase link - Support - Apple Developer

https://developer.apple.com/support/storekit-external-entitlement-us/



Apple revises US App Store rules to let developers link to outside payment methods, but it will still charge a commission - 9to5Mac

https://9to5mac.com/2024/01/16/apple-revises-us-app-store-rules-to-let-developers-link-to-outside-payment-methods-but-it-will-still-charge-a-commission/



Appleは、App Storeで配布されるアプリの課金機能について「App Storeを介した課金システム」の使用を強制しており、ユーザーが支払った金額の一部を手数料として開発者から徴収しています。しかし、2020年にはゲーム企業のEpic Gamesが「課金時に発生する手数料が高すぎる」としてAppleを提訴する事態が発生。2023年には「Appleは、App Storeのアプリに外部決済オプションへの誘導を含めることを認める必要がある」という判決が下されました。



Appleは2024年1月16日にApp Storeの開発者向けガイドラインを更新し、アプリ内に「外部課金システムへのリンク」を含めることを許可しました。ただし、リンク挿入の許可はアメリカで配布されるアプリに限定されているほか、「アプリ内課金システムも用意する必要がある」「外部課金システムを用いた課金でもAppleに手数料を支払う必要がある」といった条件も存在しています。手数料はApp Store Small Business Programに参加している場合は12%で、それ以外の場合は27%です。



外部システムへのリンクテキストは、以下のテンプレートのいずれかに従って記述する必要があります。



Purchase template:

Purchase from the website at www.example.com



Special offer template:

For special offers, go to www.example.com

For a special offer, go to www.example.com



Lower price template:

Lower prices offered on www.example.com

Lower price offered on www.example.com



Percent off template:

To get XX% off, go to www.example.com



Specific price template:

Buy for $X.XX at www.example.com



リンクを図形で囲ったり、背景を塗りつぶしたりすることは禁止されています。Appleが想定しているリンクの表示方法は以下の通り。





リンクをタップすると、「外部サイトにアクセスする」という内容の画面が表示され、「Continue」をタップすると外部サイトが開く仕組みです。





外部課金システムへのリンクの挿入方法や詳しいルールは以下のリンク先で確認できます。



Distributing apps in the U.S. that provide an external purchase link - Support - Apple Developer

https://developer.apple.com/support/storekit-external-entitlement-us/