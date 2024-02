2024年02月27日 13時03分 モバイル

Qualcommがスマホでローカル動作する生成AIライブラリ「Qualcomm AI Hub」&AI内蔵5Gモデム「Snapdragon X80 5G Modem-RF System」&Wi-Fi 7対応無線通信チップ「FastConnect 7900」を発表



Qualcommがスマートフォンでのローカル動作に最適化された機械学習モデルのコレクション「Qualcomm AI Hub」と、AI処理プロセッサを内蔵した5G通信システム「Snapdragon X80 5G Modem-RF System」、AIを活用して低消費電力・低遅延な通信を実現するWi-Fi 7およびBluetooth通信チップ「FastConnect 7900」をモバイル関連見本市「MWC」で発表しました。



Qualcomm Continues to Bring the Generative AI Revolution to Devices and Empowers Developers with Qualcomm AI Hub | Qualcomm

https://www.qualcomm.com/news/releases/2024/02/qualcomm-continues-to-bring-the-generative-ai-revolution-to-devi



Qualcomm Unveils the World’s Most Advanced 5G Modem-RF System, Harnessing Integrated AI to Enable the Next Generation of 5G | Qualcomm

https://www.qualcomm.com/news/releases/2024/02/qualcomm-unveils-the-world-s-most-advanced-5g-modem-rf-system--h



Qualcomm Redefines Connected Experiences with FastConnect 7900, the First AI-optimized Wi-Fi 7 System | Qualcomm

https://www.qualcomm.com/news/releases/2024/02/qualcomm-redefines-connected-experiences-with-fastconnect-7900--



◆Qualcomm AI Hub

チャットAIや画像生成AIなどのAIを実行するには高性能な処理チップが必要であり、既存のAIをスマートフォン上で動作させるのは困難です。Qualcomm AI Hubで配布されている機械学習モデルはSnapdragonシリーズのSoCに内蔵されたCPUやGPU、NPUのハードウェアアクセラレーションを最大限活用できるように最適化されており、開発者はQualcomm AI Hubから機械学習モデルをダウンロードしてスマートフォン向けAIアプリの開発に用いることができます。



Qualcomm AI Hubには以下のリンク先からアクセス可能。記事作成時点では画像生成AI「Stable Diffusion」や文字起こしAI「Whisper」、画像認識AI「Clip」などを含む75種類以上の機械学習モデルが配布されています。



Home - Qualcomm® AI Hub

https://aihub.qualcomm.com/





QualcommはQualcomm AI Hubで配布されている機械学習モデルの動作例も公開しています。以下のムービーでは画像を認識して質問に答えられる機械学習モデル「LLaVA」がスマートフォン上で動作する様子を確認できます。



World’s first large multimodal model (LMM) on an Android phone - YouTube





以下のデモムービーはスマートフォン上でStable DiffusionとLoRAを用いた画像生成を実行する様子を示しています。



Low rank adaptation (LoRA) on an Android phone - YouTube





Qualcomm AI Hubで配布されている機械学習モデルはスマートフォンだけでなく「Snapdragon X Elite」を搭載したPCでも動作可能。以下のムービーではWindows搭載PCで「音声を認識する大規模言語モデル」がローカル動作する様子を確認できます。



World’s first large multimodal model (LMM) with audio reasoning on a Windows PC - YouTube





なお、Snapdragon向けに最適化された機械学習モデルはQualcomm AI HubだけでなくQualcommが管理するGitHubリポジトリやHugging Faceリポジトリからもダウンロードできます。



GitHub - quic/ai-hub-models: Qualcomm® AI Hub Models is a collection of state-of-the-art machine learning models optimized for performance (latency, memory etc.) and ready to deploy on Qualcomm® devices.

https://github.com/quic/ai-hub-models





qualcomm (Qualcomm)

https://huggingface.co/qualcomm





◆Snapdragon X80 5G Modem-RF System

Snapdragon X80 5G Modem-RF SystemはAI処理用の「AI tensor accelerator」を内蔵した5G通信システムで、AI処理によって消費電力の削減や遅延処理性能の向上を実現しています。





また、Snapdragon X80 5G Modem-RF SystemではAIを用いてミリ波のビームフォーミングを管理したり、AIを用いた高速な測位システムを利用したりすることも可能。Snapdragon X80 5G Modem-RF Systemの詳細は以下のリンク先で確認できます。



Snapdragon X80 5G Modem-RF System | Qualcomm

https://www.qualcomm.com/products/technology/modems/snapdragon-x80-5g-modem-rf-system





◆FastConnect 7900

FastConnect 7900はWi-Fi 7とBluetooth、超広帯域無線通信(UWB)に対応した無線チップです。FastConnect 7900はAIを用いてWi-Fi通信を最適化し消費電力の削減や低遅延化を実現しています。また、Wi-Fiオーディオ技術「Qualcomm XPAN」と無線オーディオ技術「Snapdragon Sound」を組み合わせることでサウンド体験を向上することも可能です。





FastConnect 7900の詳細は以下のリンク先で確認できます。



FastConnect 7900 | Qualcomm

https://www.qualcomm.com/products/technology/wi-fi/fastconnect/fastconnect-7900