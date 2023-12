2023年12月18日 08時00分 ハードウェア

AMDのThreadripper 7000シリーズにはオーバークロックが有効になると飛ぶヒューズが隠されている



定格の最高値を上回る周波数でCPUやGPUを動作させることを「オーバークロック」と呼び、一部のユーザーがより高い処理能力とベンチマークスコアを目指してしのぎを削っています。AMDが2023年11月にリリースしたハイエンドプロセッサー「Ryzen Threadripper 7000」シリーズには、オーバークロックモードを有効化すると切れるヒューズが搭載されていると報じられています。



オーバークロックモードは、本来想定されているスペックでの動作を大きく超えた状況で動作させることとなります。そのため、オーバークロックモードはハードウェアへの負担が大きく、メーカー保証外の損傷を引き起こす可能性もあります。





Ryzen Threadripper 7000シリーズにはProバージョンと非Proバージョンがあり、どちらもオーバークロックに切り替えることが可能です。しかし、実際にメイン周波数や電圧を変更してオーバークロックを行うと、BIOS画面に「メーカー保証が切れている」と表示されたという報告があがっています。このユーザーによれば、BIOS画面にはオーバークロックモードが永続的に有効になっているとも書かれていますが、同時にメーカー保証も切れてしまうことも示されているとのこと。



Threadripper 7000系列动任何跟OC有关的设置(PBO/任何主频/任何电压/内存频率和时序)都要熔断fuse并且永久丢失保修。AMD这是跟三星手机学的吗……



我就说怎么华硕这TRX50主板默认配置这么符合POR规范,原来是主板厂商BIOS自己也动不了任何东西,笑死。 pic.twitter.com/mCh1bbeBZZ — David Huang (@hjc4869)



ハードウェア関連のニュースサイトであるTom's HardwareがAMDにコメントを求めたところ、AMDはRyzen Threadripper 7000シリーズにオーバークロック有効化を感知するヒューズを搭載していることを認めました。ただし、「はっきり言っておきますが、このヒューズが切れてもメーカー保証は無効になりません。オーバークロックや過電圧機能を有効にするとプロセッサーの保証が無効になるという記述は正しくありません。AMDの標準販売条件によれば、オーバークロックあるいは過電圧によって生じた損傷は保証の対象外となります。ただし、関係のない他の問題は保証修理や交換の対象となる可能性があります」とコメントしています。



Tom's Hardwareは「Ryzen Threadripper 7000シリーズをオーバークロックすることは可能ですが、責任を持って行う必要があります」と述べました。