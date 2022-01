2022年01月27日 19時00分 ソフトウェア

AMD製CPUでfTPM機能を有効にしているとWindowsの性能が一時的に低下する可能性がある



暗号化キーやユーザー認証などの機密データを保護し、マルウェアや攻撃者によるデータへのアクセスや改ざんを防ぐためのハードウェアがトラステッド・プラットフォーム・モジュール(TPM)です。TPMはWindows 11の最小要件の1つになったことで注目されましたが、AMD製CPUでTPMをシミュレートする機能「firmware TPM(fTPM)」が原因でWindowsの性能が低下すると報じられています。



AMD fTPM causing random stuttering. - Troubleshooting - Linus Tech Tips

https://linustechtips.com/topic/1353904-amd-ftpm-causing-random-stuttering/





AMD fTPM causing random stuttering. Any update on this from AMD ? : Amd

https://www.reddit.com/r/Amd/comments/sbn10w/amd_ftpm_causing_random_stuttering_any_update_on/



AMD fTPM Causes Random Stuttering Issue : Windows11

https://www.reddit.com/r/Windows11/comments/sccict/amd_ftpm_causes_random_stuttering_issue/



Bugs In AMD Ryzen fTPM Are Reportedly Causing Stuttering Issues In Windows 11

https://hothardware.com/news/bugs-in-ryzen-ftpm-reportedly-tanking-windows-11-performance



TPMは本来マザーボードに取り付けられた専用セキュリティモジュールですが、同様の機能をAMD製のCPUで処理する機能がfTPMで、AMD製CPU対応チップセットを搭載したマザーボードであればUEFIから有効化することができます。しかし、Windows 11がリリースされて以来一部のユーザー、特にAMD製CPUのユーザーからパフォーマンスに関する報告がさまざまなフォーラムに挙がりました。





例えば、PCでゲームをプレイしている時に映像がカクカクしたり、音声にノイズが混ざったりするなど、Windows 11のパフォーマンスがわずか数秒間だけ低下するとのこと。このパフォーマンスの低下が、fTPMを有効にしたことで生じているとされています。実際にfTPMが原因で起こったとされるパフォーマンス低下は以下のムービーで見ることができます。



AMD fTPM Random Stuttering Example (FIXED) - YouTube





このパフォーマンス低下はWindows 11だけではなく、Windows 10でも発生するとのこと。根本的な原因がAMDのfTPM機能側にあるのか、それともWindows側にあるのか、あるいは両者間に何らかの非互換性があるのかは不明。すべてのAMD製CPUで発生しているわけではなく、仮に起こっても数秒間のみでWindowsの動作自体が停止してしまうわけでもなく、パフォーマンス低下の具体的な発生条件は不明です。



なお、現状での回避策はfTPM機能の停止のみですが、Windows 11はTPMが動作要件となっているため、Windows 11ユーザーの場合はfTPMを無効化することがほぼ不可能。TPM機能を無効化してWindows 11を起動すること自体は可能ですが、一部のアプリケーションやゲームは動作しないので、推奨されません。