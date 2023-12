Activision Blizzardがセクハラ訴訟で約78億円の支払い

賃金格差や昇進機会の低減など職場内での女性の扱いに問題があったとしてActivision Blizzardが訴えられていた件が和解に至り、Activision Blizzard側が計5487万5000ドル(約78億円)を支払うことに同意しました。 Civil Rights Department Announces Settlement Agreement to Resolve Employment Discrimination and Equal Pay Lawsuit Against Activision Blizzard | CRD https://calcivilrights.ca.gov/2023/12/15/civil-rights-department-announces-settlement-agreement-to-resolve-employment-discrimination-and-equal-pay-lawsuit-against-activision-blizzard/

2023年12月18日 10時54分00秒

