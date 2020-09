2020年09月01日 11時39分 モバイル

AppleがApp Storeのレビュープロセスを更新し「ガイドライン変更の提案」することが可能に



Appleが提供するアプリストアのApp Store上で配信するアプリのレビュープロセスを更新しました。今回の更新によりすでにApp Store上で配信されているアプリは、法的問題に関する場合を除き、ガイドラインの違反などでバグの修正が遅れることはなくなります。加えて、アプリ開発者は「ガイドライン変更の提案」が可能になります。



App Review process updates - News - Apple Developer

https://developer.apple.com/news/?id=84w3e5bm





Apple Confirms New App Store Policies on Bug Fix Updates and Challenging Guidelines Are Live - MacRumors

https://www.macrumors.com/2020/08/31/app-store-bug-fixes-guideline-challenges/?scrolla=5eb6d68b7fedc32c19ef33b4



Today, Apple made changes to its app review process to save face with devs | Ars Technica

https://arstechnica.com/gadgets/2020/08/today-apple-made-changes-to-its-app-review-process-to-save-face-with-devs/



AppleはApp Storeのガイドラインに違反しているアプリを削除したり、アップデートの配信を停止したりすることができます。2020年には有料メールアプリのHEYやEpic Gamesのフォートナイトなどが、App Storeのガイドラインに違反しているとしてアプリを削除。さらに、Appleはガイドラインに違反しているとしてiOS版WordPressアプリのアップデートをブロックしたこともあります。これによりiOS版WordPressアプリは一時的にバグ修正などが不可能となりました。



Appleが無料アプリのアップデートをブロックして課金オプションの追加を要求、手数料で儲けるための馬鹿げた行為と批判が噴出 - GIGAZINE





こういった問題に柔軟に対処するため、AppleはApp Storeのアプリレビュープロセスを更新。ガイドラインに違反していてもバグ修正のアップデートがブロックされることはなくなります。



さらに、Appleは開発者が「ガイドラインの変更を提案」できるようになったことも発表。具体的には以下のフォームから……





「ガイドラインの変更を提案」を選択して……





ガイドラインのどの項目に関する変更を提案するかを提案します。





今回のレビュープロセスの更新により、HEYのようにAppleと協議中であってもアプリを問題なくアップデートすることが可能となるだけでなく、問題のあるガイドラインに異議を申し立てることもできます。ただし、海外メディアのArs Technicaは「今回の変更はAppleに関する悪い報道の数を減らすかもしれませんが、アプリ開発者の直面する大きな問題に対処するものではありません」と報じています。