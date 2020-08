2020年08月14日 09時59分 ゲーム

「フォートナイト」開発元のEpic GamesがAppleを提訴



世界的に人気のゲームアプリ「フォートナイト」の開発元であるEpic Gamesが、Appleに対して訴訟を起こしたことが分かりました。



Epic Gamesは現地時間2020年8月13日に新たな支払方式「EPICディレクトペイメント」を実装しました。ゲーム内アイテム購入時、これまではiOSならApp Store、AndroidならGoogle Playでの支払いとなり、Epic Gamesは売り上げの30%を手数料として徴収されてきましたが、EPICディレクトペイメントは手数料徴収がないため、その分、最大20%をユーザーに還元するという仕組み。



しかし、AppleではApp Storeを経由しないアプリ内課金を認めない方針のため、規約違反であるとしてApp Storeから「フォートナイト」を削除。これに対してEpic Gamesが「公正な競争」を求めて訴えを起こしました。



以前から、App StoreやGoogle Playの手数料を巡っては開発者側から「高コストすぎる」と不満が出ており、Epic Gamesでは当初、Android版アプリをGoogle Playで配信していませんでした。



Epic Gamesでは今回のAppleの措置に対して、ジョージ・オーウェルの小説「1984」をベースとしてMacintoshを強烈にアピールしたAppleのかつての名作CMになぞらえたようなムービーを公開。「2020年を『1984』にしないため、戦いに加わってください」と呼びかけています。



なお、「フォートナイト」はApp Storeでの削除に続いて、Google Playでも削除されたことが確認されています。



・2020/08/14 10:29追記

Epic GamesがGoogleに対しても訴訟を提起しました。



