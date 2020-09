2020年09月06日 16時30分 ゲーム

App Storeにフォートナイトを戻すために「Appleの報復行為を止めて」とEpic Gamesが裁判所に要請



PC/PlayStation 4/Xbox Oneだけでなくスマートフォン向けアプリとしても配信されている人気バトルロワイヤルゲームの「フォートナイト」は、iOSアプリとしてApp Store上で配信されていました。しかし、開発元のEpic GamesがApp Storeの決済を介さずにゲーム内通貨を購入できる「EPICディレクトペイメント」を実装したため、Appleは「App Storeのガイドラインに違反する行為である」としてApp StoreからiOS版フォートナイトを削除。これを受けてEpic GamesはAppleに対して訴訟を起こしているのですが、最新の報道によると、Epic GamesはAppleが報復行為としてApp Storeからフォートナイトを削除したことを取りやめるように裁判所に求めているそうです。



Epic Games asks court to prevent what it describes as Apple's retaliation - Reuters

https://www.reuters.com/article/us-apple-epic-games/epic-games-asks-court-to-prevent-what-it-describes-as-apples-retaliation-idUSKBN25W0HE



Epic asks court to prevent Apple's 'retaliation' and allow Fortnite back on the App Store - 9to5Mac

https://9to5mac.com/2020/09/05/epic-asks-court-fortnite-app-store/



AppleおよびGoogleはモバイルOS向けに展開しているアプリストア上で、開発者に対して売上の30%を手数料として請求しています。この手数料が高すぎるとして、これまでにSpotifyがAppleを独占禁止法違反で訴えたり、有料メールサービスのHEYがApp Storeに手数料を支払わなくて済むようなアプリ購入プロセスを導入したりして、Appleに対抗してきました。



こういった流れに続く形で、フォートナイトの開発元であるEpic Gamesはゲーム内通貨をApp Storeの決済システムを介さずに購入することができる「EPICディレクトペイメント」を導入。これと同時に、すべてのプラットフォーム上でゲーム内通貨を最大20%割引することを発表しました。





しかし、AppleはApp Storeレビューガイドラインの中で、アプリ内コンテンツをAppleの決済システムを通さずに購入できるようにすることを禁じています。そのため、Epic Gamesの「EPICディレクトペイメント」はガイドラインに違反するものであると判断され、最終的にiOS版フォートナイトはApp Store上から削除されました。



これを受け、Epic GamesはAppleに対して訴訟を起こしました。また、同時にGoogleの運営するAndroid向けのアプリストアであるGoogle PlayからもAndroid版フォートナイトアプリが削除されたため、Epic GamesはGoogleに対しても訴訟を提起しています。



「フォートナイト」開発元のEpic GamesがAppleを提訴 - GIGAZINE





この裁判の中で、Epic GamesはApp Store上から削除されてしまったiOS版フォートナイトを再びApp Storeで配信できるように、裁判所に対して暫定的差止命令を求めていることが明らかになりました。



ロイター通信の報道によると、Epic Gamesは裁判所に提出された書類の中で、App Store上でフォートナイトがインストールできない場合の損害について、「Epic Gamesは回復不可能な損害を被る可能性が高い」「損害の比率がEpic Gamesの方が大きい」と述べているそうです。また、裁判所に提出された書類の中でEpic GamesはAppleを「独占者」と述べ、「競争力のあるものが市場に参入することを明示的に禁止することで市場での独占を維持している」と批判しています。



加えて、Epic GamesはiOS版フォートナイトアプリが削除されたことについて、「Appleの独占に挑戦する開発者に対する明確な警告です。Appleは開発者に対して、ルールに従うか、10億人ものユーザーを抱えるiOSというプラットフォームから離れるかを求めてきます」と述べました。





Epic Gamesはカリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所に対して暫定的差止命令を申請し、AppleとEpic Gamesが法廷で争っている間は、フォートナイトアプリをApp Store上に復帰させることを求めています。



なお、AppleはEpic Gamesがフォートナイトアプリから「EPICディレクトペイメント」を削除した場合、App Storeにフォートナイトアプリを戻すことを「歓迎する」と過去に述べているのですが、これに対してEpic Games側は「EPICディレクトペイメント」を削除することを拒否しており、その理由を「Appleと共謀してiOSのアプリ内課金に対する独占を維持する行為である」と説明しました。



加えて、Epic GamesとAppleの法廷闘争において、イボンヌ・ゴンザレス・ロジャース判事は2020年8月24日に「App Storeを経由しない支払い方法を残したフォートナイトを復活させるようAppleに命じるつもりはない」という見解を示しています。



「フォートナイトのストア復活命令は出さないがUnreal Engineは救いたい」と判事が見解を示す - GIGAZINE