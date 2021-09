2021年09月10日 10時15分 ゲーム

iOS版フォートナイトアプリの再リリースを予定しているとEpic Gamesが発表



韓国で新しい法律が可決され「アプリストアにおけるサードパーティーの支払いシステム」が認められることとなりました。この法律を受け、フォートナイトの開発元であるEpic GamesはiOS版のフォートナイトアプリを再びリリースする予定であると発表しています。



After new law in Korea allows third-party payment systems in apps, Epic wants Apple to release Fortnite for iPhone again - 9to5Mac

https://9to5mac.com/2021/09/09/after-new-law-in-korea-allows-third-party-payment-systems-in-apps-epic-wants-apple-to-release-fortnite-for-iphone-again/



2020年8月、フォートナイトの開発元であるEpic Gamesはゲーム内通貨を通常よりも安価に購入できる「EPICディレクトペイメント」という支払い方式を導入しました。通常、スマートフォンアプリはApp StoreやGoogle Playといった公式アプリストアを経由してアプリ内購入が行われるため、開発元は売上の30%を手数料としてAppleやGoogleに支払う必要があります。EPICディレクトペイメントは公式アプリストアを介さずにEpic Gamesから直接アプリ内通貨を購入する方式であるため、手数料として支払われるはずの分がユーザーに還元されることとなる仕組みでした。



しかし、AppleはApp Storeを経由しないアプリ内課金を認めていなかったため、EPICディレクトペイメントは規約違反であるとしてフォートナイトアプリを削除。これに対して、Epic Gamesが「公正な競争」を求めて訴えを起こしました。



「フォートナイト」開発元のEpic GamesがAppleを提訴 - GIGAZINE





この時から1年以上にわたってiOS版のフォートナイトアプリは配信停止状態となっているのですが、2021年8月末に韓国で改正された電気通信事業法により、AppleとGoogleの両方が公式アプリストアでサードパーティーの支払い方式を許可せざるを得なくなりました。



韓国でサードパーティーの支払い方式が法的に強制されたことを受け、Epic GamesはApp Storeにおける開発者アカウントの復元をAppleに依頼したと発表。続けて、Epic Gamesは「韓国の新しい法律に準拠しながら、EPICディレクトペイメントとこれまで通りApple経由での支払いの両方を実装してフォートナイトアプリを復活させる予定です」とも述べています。





韓国で改正された電気通信事業法はまだ施行前の段階にあるため、AppleはまだApp Storeのガイドラインを更新していません。Appleはサードパーティーの支払いシステムを受け入れた場合、App Storeで行われるすべての購入に対するユーザーの信頼が損なわれると主張しています。しかし、批評家たちはAppleの主張はあくまでアプリ内課金から得られる15~30%の手数料が得られなくなることを恐れているためだと批判しています。





なお、AppleとEpic Gamesの訴訟は2021年5月に対審がスタートしており、裁判官による判決は今後数カ月以内に下される予定です。



Apple対Epic Games訴訟の対審がスタート、ティム・スウィーニーCEOも発言 - GIGAZINE