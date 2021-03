2021年03月11日 11時25分 メモ

Epic GamesがGoogleを「独占禁止法違反」で今度はオーストラリアで訴える



2021年3月10日、人気バトルロイヤルゲーム「フォートナイト」を開発するEpic Gamesが、オーストラリアの独占禁止法にあたる「連邦競争法」に違反した反競争的行為を行っているとして、Googleを裁判所に訴えたことが報じられています。



Epic Games files legal proceedings against Google in Australia - Unreal Engine

(PDFファイル)https://www.epicgames.com/site/en-US/news/epic-games-files-legal-proceedings-against-google-in-australia



NOTICE OF FILING

https://cdn2.unrealengine.com/2021-03-10---epic-v-google---concise-statement---stamped-548550-1666459481-697-v0-1-f7cef16d58e7.pdf



Epic expands app store fight even further with new legal claim against Google in Australia - The Verge

https://www.theverge.com/2021/3/10/22323100/epic-google-australia-legal-claim-fortnite-play-store-antitrust-lawsuit



Epic Gamesは、モバイルアプリ版のフォートナイトで新たな支払い方式「EPICディレクトペイメント」を実装しました。App StoreやGoogle Playといった公式アプリストア経由の支払いの場合、売上の30%が手数料として徴収されてしまいます。Epic Gamesは「EPICディレクトペイメント」を導入することで、手数料として徴収されていた一部をユーザーに還元するとしていました。しかし、AppleやGoogleは公式ストアを経由しないアプリ内課金を認めていないため、規約違反としてモバイル版のフォートナイトを削除しています。





こういった状況を受け、Epic Gamesは「Googleが(EPICディレクトペイメント導入の)報復としてAndroidアプリに制限をかけGoogle Playストアでの支払い処理とアプリ配布の競争を制限している」と指摘し、「Googleが30%の手数料を求めるアプリ内決済サービスを強制することは、独占禁止を取り締まる連邦競争法に違反している」と主張。Googleに対する法的請求を2021年3月10日付けでオーストラリア連邦裁判所に提出したことを明らかにしました。



さらにEpic Gamesは、「Googleは、Google Playストア以外でダウンロードするアプリに対して警告を行い、ユーザーを過度に怖がらせている」と主張しています。



Epic Gamesのティム・スウィーニーCEOは「プラットフォーム上に代替アプリストアが存在したり、サードパーティの開発者からアプリを直接ダウンロードできることで、Googleはオープンな場を提供しているというイメージがありますが、実際にはそういったケースはめったにありません。GoogleがAndroid上で課している障壁は現実のものです」と述べています。



なお、Epic Gamesは、同様の訴えをAppleに対しても起こしており、記事作成時点でアメリカ・イギリス・EUでAppleと法廷闘争を展開しています。



なお、専門家の意見には「App StoreやGoogle Playストアはアプリをユーザーに安全に配信するための仕組みであり、30%という手数料は特別に高いというわけではない」というものもあります。



