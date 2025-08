2025年08月01日 12時35分 メモ

Googleが対Epic Games裁判の控訴審でも敗北、「Epic Games Store」がGoogle Playに登場可能に



Googleのアプリストア「Google Play」で開発者から手数料を取るのは独占禁止法違反にあたるとして、Epic GamesがGoogleを訴えていた裁判の控訴審で、第9巡回区控訴裁判所はEpic Gamesの主張を認めた第一審判決を支持しました。



Epic just won its Google lawsuit again, and Android may never be the same | The Verge

https://www.theverge.com/news/716856/epic-v-google-win-in-appeals-court



Google Loses Appeal of Order to Revamp App Store Policies - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-07-31/epic-games-win-over-google-in-fortnite-fight-upheld-on-appeal



Google loses app store antitrust appeal, must make sweeping changes to Play Store - Ars Technica

https://arstechnica.com/gadgets/2025/07/google-loses-app-store-antitrust-appeal-must-make-sweeping-changes-to-play-store/



「フォートナイト」の開発元として知られるEpic Gamesは2020年、アプリストアを介したアプリ購入やアプリ内課金に対して15%~30%の手数料が課されるのに反発し、独自の決済方式を導入。これがアプリストアの規約違反だとして削除される事態になり、手数料徴収は独占禁止法違反にあたるとして、GoogleとAppleを訴えました。





このうち、Googleを相手取った裁判は2023年に、Epic Games側の訴えを認める形で第一審判決が出ています。



Epic Games対Googleの独占禁止法に関する訴訟でカリフォルニア州の裁判所がEpic Games側の訴えを認める判決を下す - GIGAZINE





Googleは判決を不服として控訴していましたが、現地時間2025年7月31日(木)、第9巡回区控訴裁判所の3人の判事は全会一致で、「Googleのアプリストアと決済システムは違法な独占状態にある」と判断した第一審判決を支持し、Googleの控訴を棄却しました。



決定を受けて、Epic Gamesのティム・スウィーニーCEOは勝利の喜びをXに投稿しました。



Total victory in the Epic v Google appeal! https://t.co/6jE6Wudqd6 — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) July 31, 2025



また、前述の裁判の結果、Googleに対しては「サードパーティーアプリストア」をGoogle Playで配信可能にするよう命令が出ています。Googleは命令の停止を求めていて、2024年に命令の一時停止を勝ち取っていますが、控訴裁判所のマーガレット・マッキューン判事は「命令の一時停止申立は、当裁判所の決定をふまえ、無意味であるため却下される」と述べています。



Googleが対Epic Gamesの裁判でGoogle Playストアの解放を一時回避 - GIGAZINE





これによって、Googleは3年間、Google Playでライバルとなるアプリストアの配信を認めなければならなくなるため、Epic Gamesのゲームアプリストアである「Epic Games Store」のAndroid版がGoogle Playからもダウンロード可能になるはずです。



Android版Epic Gamesをダウンロードしよう - Epic Games Store

https://store.epicgames.com/ja/mobile/android





なお、Googleのグローバル規制担当責任者のリー=アン・マルホランド氏は「この決定はユーザーの安全性を著しく損ない、選択肢を制限し、Androidエコシステムの中心となってきたイノベーションを損なうことになるものです。当社の最優先事項は引き続きユーザーや開発者、パートナーを保護し、主張を続けつつ安全なプラットフォームを維持していくことです」と述べ、上告する方針を明らかにしています。