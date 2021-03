PhotoshopがM1搭載Macにネイティブ対応、ただし一部例外アリ

2020年11月にAppleが 発表 したApple独自開発のSoC「 M1 」は、 「コンピューティング革命」と評価 されたり、 「900GFLOPSの計算が可能」と報告 されたりと、かなりの高性能であることが話題になっています。そんなM1を搭載したMacに画像編集ソフト「 Adobe Photoshop 」がネイティブ対応したことが発表されました。 Adobe Photoshop ships on Macs with Apple Silicon: Gains speedier selections, filters and performance boosts https://blog.adobe.com/en/publish/2021/03/10/adobe-photoshop-ships-on-macs-with-apple-silicon-gains-speedier-selections-filters-and-performance-boosts.html Photoshopを開発する Adobe は、2020年11月にM1搭載Macに対応したPhotoshopの ベータ版を公開 し、フィードバックを集めていました。その後AdobeはPhotoshopの開発を進め、2021年3月10日にM1搭載Macにネイティブ対応したPhotoshopの正式バージョンを公開しました。

・関連記事

初のApple Siliconとなる「M1」&新型MacBook Air/Mac mini/MacBook Proが発表された「One more thing」まとめ - GIGAZINE



Apple Siliconを搭載した初のMac「MacBook Air」が登場、M1チップでグラフィックス性能が最大5倍向上 - GIGAZINE



M1チップ搭載の13インチ「MacBook Pro」が登場、CPU性能は最大2.8倍グラフィックス性能は最大5倍も向上 - GIGAZINE



「Mac mini」がM1チップ搭載でグラフィックス性能が6倍向上、「Mac miniでできるとは夢にも思わなかったことが可能に」 - GIGAZINE



「M1搭載のMacBook Airはブラウザから900GFLOPSの計算が可能」という検証結果 - GIGAZINE



M1搭載Macはディープラーニングに適しているのか検証した結果 - GIGAZINE



「Firefox 84」正式版リリース、Apple Silicon搭載デバイスでの動作速度が2倍以上に - GIGAZINE



Mozillaが「FirefoxをApple Siliconにネイティブ対応させるまでの苦難」を解説 - GIGAZINE



macOS向けパッケージ管理システム「Homebrew」がApple Silicon搭載Macに正式対応 - GIGAZINE

2021年03月11日 11時20分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.