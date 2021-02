Epic GamesがAppleの独占禁止法違反を欧州委員会に申し立て

・関連記事

「フォートナイト」開発元とAppleの訴訟でEpic GamesのCEOがコメントを公開 - GIGAZINE



Apple対Epic Gamesの法廷闘争で「売上を盗まれた」というApple側の主張が棄却される - GIGAZINE



Apple対Epic Gamesの法廷闘争に対して裁判官が「Epicはフォートナイトについてウソの証言をしていた」と発言 - GIGAZINE



Appleが「Unreal Engine経由でEpic Gamesがマルウェアを仕込む可能性がある」と裁判で主張 - GIGAZINE



Appleを訴えたEpic Gamesに勝ち目はあるのか、専門家の見解は? - GIGAZINE



Appleが「フォートナイト」開発元のEpic Gamesを「全面排除する」と脅迫 - GIGAZINE



Appleのティム・クックCEOとクレイグ・フェデリギ上級副社長がEpic Gamesとの裁判に出廷へ - GIGAZINE



Unreal Engine追放問題でEpic GamesがAppleに絶対に負けられない理由 - GIGAZINE



Appleと闘うべくEpic Games・Spotifyなどが連合を結成、App Storeの手数料問題に対抗 - GIGAZINE

2021年02月18日 11時17分00秒 in モバイル, ゲーム, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.