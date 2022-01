2022年01月12日 10時53分 ネットサービス

ついにAppleがサードパーティーの決済手段の利用をiOSで許可へ、まずは韓国が第1号



韓国でGoogleとAppleのアプリストアの独占状態を解消するために法律が制定されたことを受けて、AppleがiOSアプリで初めてサードパーティーによる支払い方法を導入すると発表しました。2021年11月にGoogle社が同様の変更を発表したのに続き、韓国でのみ利用可能となります。



AppleはユーザーがiOSアプリを通じてデジタル商品を購入した場合、売り上げに「Apple税」と呼ばれる30%の手数料を課しています。Appleはサードパーティーの決済手段をiOSアプリ内で利用することを認めていないため、Apple税を回避できないことに不満を持つアプリ開発者が多くいます。





AndroidとGoogle Playストアを抱えるGoogleも、この手数料とサードパーティーの決済手段禁止を規約に定めていますが、このAppleやGoogleの姿勢は「特定の決済手段を事実上強制している」として、独占禁止法に違反しているという訴えをたびたび起こされています。



特に人気ゲーム「フォートナイト」をリリースするEpic GamesはAppleに対して大規模な訴訟を起こしており、Appleは「App Storeで提供するアプリにおいて、Appleが提供する支払オプション以外のものも認めるように」という判決を下されています。



そんな中、韓国で2021年にアプリストアに対して独占的な地位を有する企業が特定のアプリ内決済手段を強要する行為を禁じる法律が制定されました。この法律では、アプリストアの運営者が開発者にアプリのダウンロードや決済手段を強制した場合、罰金が科されます。



この法律を受けて、Googleは2021年11月に、Google Playストアやアプリ内購入にサードパーティーの決済手段を認めると発表しています。



韓国の通信規制当局である放送通信委員会(KCC)は、「新しい法律に準拠して、Appleが韓国において代替決済システムを許可する予定」と発表。Appleは韓国の大手通信社である聯合ニュースに対して「Appleは、韓国の法律を非常に尊重しており、韓国の才能あるアプリ開発者との協力関係を築いてきました。我々の仕事は、App Storeをユーザーが好きなアプリをダウンロードできる安全で信頼できる場所として維持することを常に念頭に置いています。韓国のiOSユーザーに利益をもたらす解決策について、KCCおよび開発者コミュニティと協力することを楽しみにしています」とコメントしました。