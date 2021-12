2021年12月25日 17時00分 モバイル

Appleがオランダの規制当局から「デートアプリでサードパーティーの支払いシステムを認めるように」と命じられる



Appleは開発者がアプリ内の支払いシステムとしてApp Storeではなく、サードパーティーの支払いシステムを使えるようにすべきと規制当局から圧力をかけられ続けています。新たに、オランダの規制当局がAppleに「デートアプリでサードパーティーの支払いシステムを認めるように」と命令したことが明らかになっています。



人気バトルロイヤルゲーム・フォートナイトの開発元であるEpic Gamesが、Appleが同社の端末向けに展開している公式アプリストアのApp Storeで配信されているアプリに対して15~30%の手数料を徴収していることを不服として、2020年8月にAppleを提訴しました。



この訴訟を担当していたイボンヌ・ゴンザレス・ロジャース裁判官は、2021年9月10日に判決を下し、Appleに対して「App Storeで提供するアプリにおいて、Appleが提供する支払オプション以外のものも認めるように」と命じました。



この判決を不服としてAppleは控訴しているため、ロジャース裁判官による「サードパーティーの支払いシステムを認めるように」という差し止め命令が発効するのはまだ先のことになるとみられています。



しかし、2021年12月24日にオランダの消費者市場局(ACM)が、Appleに対して「App Storeに設けている不当な条件を変更するように」と命じたことが明らかになっています。この命令で、ACMはTinderのようなデートアプリでApp Store以外のサードパーティー支払いシステムを認めるようにApple側に命じています。なお、Appleが2カ月以内にACMの命令に従わない場合、500万ユーロ(約6億5000万円)の罰金を支払う必要があるとのこと。





なお、AppleはApp Storeで配信しているアプリでサードパーティー支払いシステムの利用を認めた場合であっても、手数料を徴収しようと計画していることが法的書類から明らかになっています。



