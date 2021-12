2021年12月03日 13時00分 モバイル

AppleはApp Storeで配信されるアプリが外部の決済システムを利用した場合でも手数料を徴収しようと計画していることが法的書類から明らかに



Apple対Epic Gamesの法廷闘争により、AppleはApp Storeで配信されるすべてのアプリでサードパーティーの決済システムを認めるよう圧力をかけられています。サードパーティーの決済システムを認めた場合であっても、Appleは発生したトランザクションに対して手数料を請求しようとしていることが法的書類から明らかになりました。



人気バトルロイヤルゲーム・フォートナイトの開発元であるEpic Gamesは、AppleがiPhone向けの公式アプリストアであるApp Storeで配信されているアプリに対して15~30%を「App Storeでアプリを配信するための手数料」として徴収していることを不服として、2020年8月にAppleを提訴しました。



この訴訟を担当していたイボンヌ・ゴンザレス・ロジャース裁判官は、2021年9月10日に判決を下し、Appleに対して「App Storeで提供するアプリにおいて、Appleが提供する支払オプション以外のものも認めるように」と命じました。このサードパーティーの支払いシステムを認めるようにという差し止め命令は、2021年12月9日に発効する予定です。



この判決を不服としてAppleは控訴。この控訴は第9巡回裁判所により審理中で、控訴が認められればApp Storeで配信されるアプリにサードパーティーの支払いシステムへのリンクを表示できるようになるのが遅れることとなります。



この控訴に関する法的書類の中で、Appleはアプリ内課金などがない場合であっても、アプリ経由で発生したすべてのトランザクションに対してAppleは手数料を請求することを検討していることが明らかになっています。





つまり、Appleは記事作成時点ではApp Storeでサードパーティーの決済システムを認めていないものの、判決で命じられた「App Storeで提供するアプリにおいて、Appleが提供する支払オプション以外のものも認めるように」という命令に従って外部の決済システムの利用を認めることとなっても、外部決済システムを通して発生したトランザクションに対して手数料を請求することを計画しているわけです。なお、Appleのティム・クックCEOは2021年初めに行われた法廷審問の中でこのアイデアについて語っていました。





なお、Googleはすでに同様のポリシーを導入しており、開発者が外部の決済システムを利用できるようにしていますが、外部の決済システムを利用した場合は、取引の11%を手数料として徴収するとしています。