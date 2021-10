AppleがEpic Gamesとの訴訟の判決を不服として控訴、App Storeでサードパーティーの支払いが利用できるタイミングが遅れる可能性

AppleはEpic Gamesとの訴訟で、「App Storeで提供するアプリにおいて、Appleが提供する支払オプション以外のものも認めるように」という判決を受けました。この判決を不服として、Appleが控訴したことが明らかになっています。 Apple appeals ruling in Epic Games case regarding App Store payments - 9to5Mac https://9to5mac.com/2021/10/08/apple-appeals-ruling-in-epic-games-case-and-app-store-changes-could-be-delayed/ 人気バトルロイヤルゲーム・フォートナイトの開発元であるEpic Gamesは、AppleがiPhone向けの公式アプリストアであるApp Storeで配信されているアプリに対して15~30%を「App Storeでアプリを配信するための手数料」として徴収していることを不服として、2020年8月にAppleを 提訴 しました。 2021年9月10日、担当裁判官のイボンヌ・ゴンザレス・ロジャース氏が一連の訴訟に関する判決を下し、Appleに対して「App Storeで提供するアプリにおいて、Appleが提供する支払オプション以外のものも認めるように」と命じました。しかし、ロジャース裁判官は「Appleが連邦あるいは州の独占禁止法のもとで独占者にあたると最終的に結論付けることはできません。ですが、今回の裁判においてはAppleがカリフォルニア州の競争法のもとで、反競争的な行為を行っていることが示されました」と述べ、AppleのApp Storeの在り方が独占禁止法に抵触しているわけではないとしています。そのため、多くのメディアは判決について「Appleの勝利に終わった」と報じました。 AppleとEpic Gamesの訴訟で「App StoreはApple以外の支払い方式も認めるように」との判決が下る、一方でAppleの勝利という声も - GIGAZINE

2021年10月09日 20時30分00秒 in モバイル, Posted by logu_ii

