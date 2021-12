PCに挿すだけでサクッと使えるAnker初の卓上型USBコンデンサーマイク「PowerCast M300」レビュー

内容物は取扱説明書、PowerCast M300本体、スタンド、USB Type-C to Type-Aケーブル、USB Type-C to Type-Cケーブル。

・関連記事

ビデオ会議が捗るオートゲインコントロールや残響抑制を搭載した最大24時間連続通話可能な会議用スピーカーフォン「Anker PowerConf」レビュー - GIGAZINE



プリセットで調整簡単&マイク単体で自分の声の返りをすぐモニター可能なUSBマイク「PreSonus Revelator」ざっくりレビュー - GIGAZINE



ビデオ会議で良いマイクを使うと賢そうな印象を相手に与える - GIGAZINE



無料でマイクと画像4枚さえあれば誰でも簡単にVTuberになれる「だれでもVTuber」レビュー - GIGAZINE

2021年12月25日 16時00分00秒 in レビュー, ハードウェア, 動画, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.