Googleが韓国でサードパーティの決済システムを有効化

韓国政府がアプリストアの課金システムに関する法律を制定したことを受け、Googleが自社アプリストアであるGoogle Playの決済システムおよびアプリ内の決済システムに「サードパーティの決済手段」を認めると発表しました。 Google Developers Korea Blog: Enabling alternative billing systems for users in South Korea https://developers-kr.googleblog.com/2021/11/enabling-alternative-billing-in-korea-en.html 2021年8月31日、Google PlayやApp Storeの決済手段がGoogle・Appleそれぞれのものに限られていることが「独占的である」と見なされたことから、韓国が「アプリ市場の運営者による独占的な決済システムの強要」を禁止する法案を可決。これにより、GoogleおよびAppleは自社以外の決済手段を認める必要が生じました。 GoogleやAppleのアプリストアを規制する法律が韓国で可決、独占的な支払いシステムの強要が禁止に - GIGAZINE

2021年11月05日 10時29分00秒 in モバイル, ネットサービス, Posted by log1p_kr

