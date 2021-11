任天堂が2022年3月期第2四半期の決算資料を公開、Nintendo Switchの累計販売台数は9200万台超に

・関連記事

Nintendo Switchの累計販売台数が8900万台を突破するも売上高は前年同期比9.9%減と任天堂が報告 - GIGAZINE



Nintendo Switchの累計販売台数が7987万台に達し任天堂史上3番目に売れたハードに - GIGAZINE



「あつまれ どうぶつの森」大好評を受けて任天堂の2021年第1四半期営業利益が前年同期比5倍以上に増加 - GIGAZINE



2020年3月にNintendo Switchの販売台数が激増、日本でも海外でも「あつまれ どうぶつの森」が大人気 - GIGAZINE



Nintendo Switchの販売台数が5200万台を突破、ついにスーパーファミコン越えを達成 - GIGAZINE

2021年11月05日 10時16分00秒 in ゲーム, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.