iOS 26.2 Beta 1で日本でも代替アプリストアが利用可能になっていることが判明

iOSでアプリをインストールできるのは、基本的にApple公式が運営しているApp Storeからのみです。しかし、EU経済圏ではデジタル市場法を順守するため、App Store以外が提供する代替アプリストアからもアプリをダウンロードする「サイドローディング」が可能です。2025年11月5日に開発者向けにリリースされたiOS 26.2 Beta 1で、日本でも代替アプリストアからアプリをインストールできるようになっていることがわかりました。





iOS 26.2 Beta 1で代替アプリストアが日本でも利用可能になってる！！！！！！

AltStore PALとかEpic Games Store使える！ pic.twitter.com/292ncTZrKJ — しずく (@Tzzlala) November 4, 2025





iOS 26.2 to Allow Third-Party App Stores in Japan Ahead of Regulatory Deadline - MacRumors

https://www.macrumors.com/2025/11/05/ios-26-2-third-party-app-stores-japan/



日本のユーザーによる報告では、Epic Games StoreやAltStore PALなどの代替アプリストアからアプリをダウンロードすることが可能になっている模様。





記事作成時点ではまだ開発者向けベータ版なので、代替アプリストアが利用可能になるのが確定というわけではありませんが、12月に予定されているiOS 26.2の正式リリースから、日本でもiOSでのサイドローディングが実現する可能性があります。



日本では、2025年6月に「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律(スマホソフトウェア競争促進法)」が成立しました。この法律の第8条では、以下のように定められています。





また、2025年8月には公正取引委員会が「スマホソフトウェア競争促進法に関する指針」を発表。この中で、AppleやGoogleなどのプラットフォーム事業者が、自社のモバイルOS上で代替アプリストアや決済システムの利用をブロックまたは制限することを明確に禁止しています。



スマホソフトウェア競争促進法は2025年12月18日に施行され、Appleは2025年12月中旬にiOS 26.2をリリースする予定なので、タイミングはマッチしています。また、Epic Gamesはすでに独自のアプリストア「Epic Games Store」をAndroid向けに提供しており、2025年末までにiOS版を日本でも展開すると予告しています。



また、別の代替アプリストアである「AltStore PAL」も、2025年末までに日本・オーストラリア・ブラジルでサービスを開始するとすでに報じられています。



