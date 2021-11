2021年11月05日 11時00分 ソフトウェア

Googleの親会社が創薬のためのAIを開発する企業「Isomorphic Labs」を立ち上げると発表



Googleの親会社であるAlphabetが「AIファースト」というアプローチで創薬プロセス全体をゼロから再開発するベンチャー企業「Isomorphic Labs」を立ち上げると発表しました。Isomorphic LabsのCEOには、「AlphaGo」「AlphaFold」などの先駆的なAIで知られる人工知能開発企業・DeepMindのデミス・ハサビスCEOが就任します。



Isomorphic Labs | Blog

https://www.isomorphiclabs.com/blog





Alphabet has a new drug discovery company based on DeepMind AI

https://www.statnews.com/2021/11/04/alphabet-launches-drug-discovery-company-building-on-deepmind/



Alphabet is launching a company that uses AI for drug discovery - The Verge

https://www.theverge.com/2021/11/4/22763535/google-alphabet-drug-discovery-deepmind-ai



近年はデータベースをスキャンして特定の生物学的標的に最適な分子を見つけたり、最適とされた化合物を微調整したりするのに役立つとしてAIが脚光を浴びており、2019~2021年にかけて創薬関連のAIツールを開発する企業に数億ドル(数百億円)が投資されたという研究結果も存在します。



新たにAlphabetが発表したベンチャー企業のIsomorphic Labsは、薬物と人体がどのように相互作用するのかを予測できるモデルを開発する企業。DeepMindのタンパク質構造解析アルゴリズム「AlphaFold」で得た知見を用いて複数のタンパク質が互いにどのように相互作用するかを解析するということも視野に入れているそうで、自社で直接医薬品を開発するのではなく、製薬会社やバイオメディカル企業に対して創薬に役立つツールを販売するという事業内容になるとみられています。





デミス・ハサビスCEOはIsomorphic Labsの立ち上げを発表するブログ記事の中で、「DeepMindは10年以上にわたってAIの最先端を切り開いてきました。私が考えるAIの最も重要な応用例の1つは生物学や医学の研究分野で、私自身もこの分野に長年にわたって情熱をもって取り組んできました。今こそ、Isomorphic Labsがもたらす特化した集中力とリソースをもって前進するべき時です」「最も基本的なレベルで言えば、生物学は非常に複雑でダイナミックな情報処理システムであると考えられます。このように考えると、生物学と情報科学の間には共通の基礎構造があるのではないか、つまり、両者の間には同型のマッピングがあるのではないかと考えました。そのため、社名を『Isomorphic(同型)』にしました」とコメントしています。



ハサビスCEOはDeepMindとIsomorphic LabsのCEOを兼任しますが、広報担当者によると「両社はあくまで別物で、時折協力する程度」とのことです。



今回の一件に対し、IT系ニュースサイトのThe Vergeは、2つのタンパク質が物理的に結合する構造を有していたとしても、実際にどれだけ結合するかどうかを判断することは困難という研究結果を挙げて、「Isomorphic Labsによってボトルネックが解消される研究がいくつかあるかもしれませんが、医薬品の開発プロセスに無数に存在している課題をすぐに全て解決するものではありません」という見方を示しています。