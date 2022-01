256GB/sの最大転送速度を誇る通信規格「PCIe 6.0」の仕様策定が完了

・関連記事

双方向転送速度最大256GB/sとなるPCIe 6.0の最終ドラフトが発表される、早くて2022年中に対応製品が登場予定 - GIGAZINE



最大転送速度が毎秒256GBで従来の2倍となる新規格「PCI Express 6.0」発表 - GIGAZINE



PCIe 5.0対応で最大14GB/sのシーケンシャルリードを誇るNVMe SSDコントローラーをMarvellが発表 - GIGAZINE



双方向128GB/sの最大転送速度を誇る次世代規格「PCI Express 5.0」の策定が完了 - GIGAZINE



2022年01月12日 11時00分00秒 in ハードウェア, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.