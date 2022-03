2022年03月24日 11時50分 ネットサービス

GoogleがAndroidアプリで独自の決済手段を選べるようにする方針を示す、まずはSpotifyから



スマートフォンのアプリストアにおけるアプリ購入または課金システムは、AndroidアプリならGoogle、iOSアプリならAppleの決済システムを使うことが定められていますが、近年では「サードパーティーの決済システムも許可するべき」との声が高まっています。そんな中でGoogleは、「開発者がアプリにおいてGoogle以外の決済システムを提供できるようにする」との方針を示し、最初のパートナーに音楽サブスクリプションサービスのSpotifyを選んだことを発表しました。



スマートフォンアプリはAndroidならGoogle Play、iOSならApp Storeでほぼ独占的に配布されている状態であり、アプリの決済システムがGoogleとAppleのものに固定されていることが問題視されています。すでに韓国では、「アプリ市場の運営者による独占的な決済システムの強要を禁止する」との法案が可決されており、Googleは2021年11月に、韓国におけるGoogle Playの決済システムおよびアプリ内の決済システムについて、「サードパーティの決済手段」を認めることを発表しました。また、Appleも2022年1月に、韓国のApp Storeにおいてサードパーティーの決済システムを許可することを発表しています。



Googleが韓国でサードパーティの決済システムを有効化 - GIGAZINE





そして2022年3月23日、Googleは韓国以外の国々でもアプリにおけるサードパーティーの決済システムを利用可能にする方針を示し、少数の開発者と協力したパイロットプログラムの立ち上げを発表しました。Androidの製品管理担当バイスプレジデントを務めるSameer Samat氏は、「このパイロット版では、少数の参加開発者がGoogle Playの支払いシステムの横に追加の支払いオプションを提供できるようになり、(Androidの)エコシステムへの投資能力を維持しながら、選択肢をユーザーに提供する方法を模索できるように設計されています」と述べています。



Googleはパイロットプログラムにおいて協力する最初のパートナーとして、音楽サブスクリプションサービスのSpotifyを選んだことを明らかにしています。Spotifyは以前からアプリストアの高額な手数料に不満を示してきた企業の1つであり、2019年にはEUの規制当局に対してAppleが独占禁止法に違反していると訴えを起こしたこともあります。この点を指摘した海外メディアのThe Vergeは、「Spotifyがこの新しいイニシアチブでGoogleと最初の既知のパートナーとなることに驚きはありません」と述べました。



Spotifyは今後数ヶ月にわたってGoogleの製品およびエンジニアリングチームと協力して、Google PlayからSpotifyをダウンロードしたユーザーに対し、Google Playの決済システムかSpotifyの決済システムを選択できるオプションを表示するエクスペリエンスを構築するとのこと。Spotifyはテクノロジー系メディアのTechCrunchに対し、サードパーティーの決済システムに関する最初のパイロットは2022年後半に開始されることが期待されており、Spotifyのプレミアムサブスクリプションが利用可能なすべての市場で提供する予定だと伝えたそうです。



Spotifyのフリーミアムビジネス責任者を務めるAlex Norström氏は、「Spotifyはアプリ開発者が自由にイノベーションを起こし、公平な場で競争できるように、長年にわたり取り組んできました。Googleと提携し、開発者・ユーザー・インターネットのエコシステム全体にとっての決済選択と機会について、今回のようなアプローチを模索できることをうれしく思っています。私たちが共同で行う作業が、他の業界にも利益をもたらす道を切り開くことを期待しています」と述べました。



by Yuri Samoilov



なお、Googleは韓国のユーザーがGoogle以外の決済システムを使用した場合でも、通常より4%引き下げた手数料を徴収することを明らかにしています。



