GoogleがPlayストアのルールを厳格化しリリース前に少なくとも2週間・20人以上のユーザーでアプリをテストすることを開発者に義務付け

Google Play tightens up rules for Android app developers to require testing, increased app review | TechCrunch https://techcrunch.com/2023/11/09/google-play-tightens-up-rules-for-android-app-developers-to-require-testing-increased-app-review/

by Yuri Samoilov Googleが、Google Playストアのユーザーの保護を強化するため、個人のアプリ開発者に対して個人の開発者に対して「公開前に最低20人で少なくとも2週間はアプリのテストを行うこと」を義務付けると発表しました。 Android Developers Blog: Ensuring high-quality apps on Google Play https://android-developers.googleblog.com/2023/11/ensuring-high-quality-apps-on-google-play.html

2023年11月14日 07時00分00秒 in モバイル, ネットサービス, Posted by log1i_yk

