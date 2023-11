オリーブオイル価格が高騰したせいで「オリーブ泥棒」が急増中、樹齢100年を超える木を切ったり一緒にトラクターを盗んだりするケースも

・関連記事

メキシコのバニラ農家は「バニラ泥棒」に悩まされている、メキシコのバニラを取り巻く地下経済とは? - GIGAZINE



アボカド農家が麻薬カルテルの脅威に直面して武装自警団を組織するメキシコの現状とは? - GIGAZINE



観葉植物の一部を切り取って持っていく窃盗犯が増加、一体なぜなのか? - GIGAZINE



ネバネバの粘液を出す巨大なトウモロコシが世界の農業を変える可能性 - GIGAZINE



800年近く前に生み出された日本古来の育林方法「台杉仕立て」とは? - GIGAZINE



ジャガイモの収穫量が「バナナ繊維の袋」で5倍になったという研究結果 - GIGAZINE



オリーブオイルの偽造はなぜ多発するのか?そして本当においしいオリーブオイルの選び方とは? - GIGAZINE



オリーブオイルを使った「地中海式ダイエット」の効果を示す重要な論文が撤回される - GIGAZINE



2023年11月14日 06時00分00秒 in 食, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.