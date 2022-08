樹齢200年の大木が暑すぎて爆発してしまう

・関連記事

樹齢9500年以上の「Old Tjikko」が枯れない理由とは? - GIGAZINE



都会の樹木は田舎の樹木よりも成長が早いが死ぬのも早いことが明らかに - GIGAZINE



たった1本の樹木でも周囲の気温を下げることが判明 - GIGAZINE



Googleが「樹木を植えた方がいい場所」をマッピングして植樹計画をサポートするツールを開発 - GIGAZINE



「植林こそが地球温暖化に対する最も強力な対抗策」と研究者が主張 - GIGAZINE



「植林すると降水量が増加する」とのシミュレーション結果が報告される、なぜ森林が雨を降らすのか? - GIGAZINE



有名TikTokerが「動画映えのために山に火を付けた」と炎上し警察に立件される、本人は「来たときには火事が起きてた」と否定 - GIGAZINE



数カ月にわたりオーストラリアで続く山火事の凄まじい被害の記録、なぜこれほどまでに壊滅的な被害をもたらしているのか? - GIGAZINE



火災で焼失したアマゾンの熱帯雨林が再生するには数百年以上かかると研究者が主張 - GIGAZINE



2022年08月19日 07時00分00秒 in サイエンス, 生き物, 動画, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.