「クリスマスツリー」の市場規模はアメリカだけで数千億円、その実態とは？

クリスマスの時期になると日本でも街中や家の中にクリスマスツリーが飾られますが、アメリカ人は1年で20億ドル(約2100億円)もの金額をクリスマスツリーに費やしています。そんなアメリカにおけるクリスマスツリー産業について、ビジネス・テクノロジー系メディアの The Hustle が報じています。 The economics of Christmas trees https://thehustle.co/the-economics-of-christmas-trees/ 記事作成時点ではアメリカに出回っている天然クリスマスツリーの98%が、クリスマスツリーを栽培する樹木農場から出荷されているとのこと。アメリカ合衆国農務省によるとアメリカ国内には1500のクリスマスツリー農場が存在し、各農場の広さは2エーカー(約8000平方メートル)から9エーカー(約3万6000平方メートル)ほどです。 アメリカのクリスマスツリー農場では合計3億5000万本ものクリスマスツリーが常時育てられており、そのうち2500万~3000万本が1シーズンに出荷されているそうです。供給量の約75%が比較的大規模な500以下の農場によるものであり、州ごとに見るとオレゴン州・ノースカロライナ州・ミシガン州・ペンシルベニア州が、アメリカにおける全供給量の3分の2を占めています。中でも人口420万人ほどのオレゴン州では、人口の12倍に当たる5000万本ものクリスマスツリーが栽培されているとのこと。

2020年12月07日 20時00分00秒

