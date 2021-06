2021年06月17日 15時00分 ネットサービス

Amazonアプリストアが手数料引き下げ&AWSのクレジット付与で小規模開発者を支援するプログラムを発表



Amazonが、Androidデバイス向けアプリストアのAmazonアプリストアで、前年の収益が100万ドル(約1億1000万円)を下回る開発者を支援する新プログラム「Amazon Appstore Small Business Accelerator Program」を開始すると発表しました。このプログラムにより、小規模開発者がアプリ販売によって得られる収益の取り分が増加するほか、Amazon Web Services(AWS)で利用できるクレジットも提供されるとのことです。



Amazonは現地時間の2021年6月15日、Amazonアプリストアで小規模開発者を支援するプログラム「Amazon Appstore Small Business Accelerator Program」を発表しました。このプログラムは前年の収益が100万ドル未満または新規にAmazonアプリストアを利用する開発者が対象であり、App StoreやPlayストアの手数料引き下げプログラムに対抗した形となります。



通常、Amazonアプリストアでの売上は70%が開発者、30%がAmazonの手元に分配される仕組みです。しかし、条件を満たした開発者がAmazon Appstore Small Business Accelerator Programに参加すると、プラットフォームが徴収する手数料が20%に引き下げられ、開発者には売上の80%が分配されるとのこと。



App StoreやPlayストアで実施されているプログラムでは手数料が30%から15%に引き下げられるため、Amazonのプログラムは手数料引き下げ率で見ると劣っています。ところが、新たなプログラムでは「売上の10%に相当するAWSのプロモーションクレジット」が開発者に付与されるとのことで、開発者がAWSのクレジットをフルに活用した場合の実質的な取り分は売上の90%になると説明しています。





Amazonは開発者向けブログの中で、「中小企業がクレジットを通じてAWSを使い始めるのを支援することで、アプリビジネスの構築と成長を容易にします。AWSは開発者に対し、広範なテクノロジーへの簡単なアクセスを提供するため、開発者はより迅速にイノベーションを起こし、想像し得るほぼ全てのものを構築できます」「AWSを使用すると、開発者は200を超えるフル機能のサービスにアクセスできるため、インフラストラクチャーの管理に費やす時間を短縮し、顧客のフィードバックやアプリビジネスの成長に集中することができます。開発者はほんの数分でテクノロジーサービスを展開し、アイデアから実装までが以前より桁違いに速くなります」と述べ、AWSのクレジットを付与する利点を強調しています。



Amazonによると、最近の調査では開発者の94%がアプリ開発にクラウドサービスを利用しているとのこと。海外メディアのThe Vergeは新プログラムでAWSクレジットを付与するシステムについて、「あなたが競合他社のクラウドサービスを使用している場合、AmazonはあなたをAWSの顧客になるように誘惑しているのかもしれません」と指摘し、クラウドサービスの乗り換えも狙っている可能性を示唆しました。





実際にAmazon Appstore Small Business Accelerator Programが利用可能になるのは2021年の第4四半期とのことで、実装の詳細については2021年の後半に発表する予定だそうです。



なお、近年ではアプリストアが徴収する手数料に関する議論が激しく繰り広げられています。支払方式を巡ってフォートナイトの開発元であるEpic GamesがAppleに対して訴訟を起こしたほか、売上の10%しか手数料として徴収しないサブスク型SNS・FanhouseにAppleが「売上の30%」を支払うように要求したことが非難を呼びました。



