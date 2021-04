AppleとGoogleは「アプリ内の支払いオプションを増やすべき」「アプリの収集情報を隔離すべき」など当局が調査報告で指摘

AppleおよびGoogleはiOSとAndroidというスマートフォン向けのOSで市場を二分しており、世界中で独占禁止法に関する調査を受けています。オーストラリア競争・消費者委員会(ACCC)も2020年9月頃からAppleおよびGoogleが提供するアプリストアについて 調査 を進めており、2021年4月28日、同調査における2回目の中間調査報告を発表しました。 このレポートはスマートフォンを始めとするモバイルデバイスにおける、モバイルアプリの配布に関する競争や消費者問題に焦点を当てています。 Digital platform services inquiry - March 2021 interim report | ACCC https://www.accc.gov.au/publications/serial-publications/digital-platform-services-inquiry-2020-2025/digital-platform-services-inquiry-march-2021-interim-report Dominance of Apple and Google’s app stores impacting competition and consumers | ACCC https://www.accc.gov.au/media-release/dominance-of-apple-and-google%E2%80%99s-app-stores-impacting-competition-and-consumers まずACCC会長のロッド・シムズ氏は、現代ではアプリがニュースへのアクセスのほか、友人との連絡、ストリーミングサービスの利用、食事、買い物など日常生活において必須のものになっていると言及。その上で、消費者によるアプリ利用に関して、iOSユーザーはAppleのApp Storeでしかアプリをダウンロードできず、Androidユーザーのアプリダウンロード場所のメインはGoogle Playになっていると述べました。

・関連記事

Google検索がオーストラリアで停止する可能性を受けてMicrosoftが「Bingを成長させる準備はできている」と首相と対話 - GIGAZINE



Googleが一部報道機関へのニュース使用料支払いをオーストラリアで開始、サービス停止をほのめかした直後に手のひらを返したとの指摘も - GIGAZINE



Googleは独禁法に違反しているのか?という問題の本質を詳細に解説するとこうなる - GIGAZINE



Appleは独占禁止法違反の指摘に対し「インターネットがある限り独占とはならない」と反論 - GIGAZINE



日本でもAppleのApp Storeが独占禁止法の調査を受ける、開発者からはその他の問題も指摘 - GIGAZINE

2021年04月30日 16時00分00秒 in ネットサービス, Posted by logq_fa

You can read the machine translated English article here.