Epic GamesはAndroidがサードパーティーの決済システムを認める程度では満足できない

GoogleはAndroid向けの公式アプリストアであるGoogle Playでサードパーティーの決済システムを受け入れると発表しました。しかし、 GoogleやAppleに対してサードパーティーの決済システムを認めるよう訴えを起こしていたEpic Games にとっては、これだけでは足りないことが明らかにしました。 Epic isn’t satisfied by Google’s app store billing stunt - The Verge https://www.theverge.com/2022/3/25/22996260/epic-games-google-android-billing-pilot 現地時間の2022年3月16日(水)、GoogleはAndroid向けのアプリ開発者が独自の決済システムを使用できるようにするためのパイロットプログラムを立ち上げると発表しました。この動きについて、海外メディアのThe Vergeは「アプリ経済の劇的な再形成につながる可能性のある最初のステップです」と評価しています。 GoogleがAndroidアプリで独自の決済手段を選べるようにする方針を示す、まずはSpotifyから - GIGAZINE

2022年03月27日 07時00分00秒 in モバイル, ソフトウェア, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.