「最高のAndroid」を目指して開発された「Nothing OS」＆搭載スマホ「phone (1)」が発表される

スマートフォンメーカー「 OnePlus 」の共同設立者であるカール・ペイ氏が立ち上げた企業「 Nothing 」が、スマートフォン「 phone (1) 」を発表しました。「phone (1)」にはAndroidベースのOS「 Nothing OS 」が搭載され、フォントや音声に至るまで細かなカスタマイズが施されているとのことです。 Nothing phone (1) Coming Summer 2022 https://nothing.tech/blogs/news/nothing-phone-1-coming-summer-2022 Nothingはペイ氏が2020年に設立した企業で、2021年には完全ワイヤレスイヤホン「 ear (1) 」を発売。2022年1月にはダイソンでプロダクトデザイナーを務めていたAdam Bates氏をデザインディレクターに 起用 しており、今後の製品展開に注目が集まっていました。

2022年03月24日 12時30分00秒 in ソフトウェア, ハードウェア, 動画, Posted by log1o_hf

