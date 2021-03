2021年03月05日 11時09分 モバイル

Qualcommが高品質&低遅延の次世代ワイヤレスオーディオ技術「Snapdragon Sound」を発表



半導体製造大手のQualcommが2021年3月4日に、モバイル向けのオーディオテクノロジーとソフトウェアのスイートである「Snapdragon Sound」を発表しました。Qualcommはこの技術により、スマートフォンやヘッドホン、ゲーム用ヘッドセットといったワイヤレスのオーディオ機器で、今まで以上の高音質と低遅延が実現するとしています。



Qualcommが新しく発表したSnapdragon Soundは、有線デバイスの音質と安定性をワイヤレスデバイスで提供することを目標に開発されたもの。Snapdragon Soundは、Qualcomm製のプロセッサやオーディオSoCといったハードウェアと、QualcommのBluetooth向け音声コーデックであるaptX Adaptiveといったソフトウェアを組み合わせることで、最大24bit/96kHzのHi-Fi音質をワイヤレスで提供することが可能だとQualcommは述べています。





また、Bluetoothのオーディオ機器を使用する上で問題となるレイテンシは、競合他社より45%も短い89ミリ秒で、音の途切れや音飛びの発生も抑えられているとのことです。





Qualcommで音声・音楽・ワイヤレス事業担当ヴァイスプレジデントを務めているジェームズ・チャップマン氏は、発表の中で「人間の耳は、ストリーミング再生している音楽やビデオ会議、ワイヤレスで楽しんでいるゲームなどで頻発するレイテンシや音割れといった問題に非常に敏感です。Qualcommはこの問題に対し、エンドツーエンドに焦点を当てることで、事実上全てのオーディオ機器の接続点における消費者共通の悩みを解決するイノベーションを提供したいと考えています」と述べました。



Qualcommの発表を受けて、日本の音響機器メーカーであるオーディオテクニカや、中国のスマートフォン大手のXiaomiが、Snapdragon Soundの採用を表明しました。また、AmazonはQualcommと提携して、Snapdragon Soundに最適化されたデバイス向けのハイレゾ音楽を特集したプレイリストを、Amazon Musicで公開しています。





Qualcommの発表を取り上げたIT系ニュースサイトThe Vergeは、Snapdragon Soundについて「高品質のワイヤレスオーディオを提唱したのは、Qualcommが最初ではありません。例えば、ソニーは標準のSBC Bluetoothコーデックの3倍ものデータをやりとりできる独自のコーデックであるLDACを打ち出しています。一方Qualcommには、自社製コンポーネントがBoseやオーディオテクニカ、Ankerなどさまざまなメーカーのヘッドホンやイヤホンに採用されているという強みがあります」とコメントしました。



Qualcommによると、Snapdragon Soundに対応したデバイスは2021年後半にもリリースされる予定とのこと。Snapdragon Soundをサポートする製品のパッケージには以下のような「Snapdragon Soundバッジ」が付けられます。