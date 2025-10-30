2025年10月30日 12時30分 スマホ

NothingがPhoneシリーズ初のエントリーレベルスマホ「Phone(3a)Lite」を発表



「最高のAndroid」を目指す「Nothing」のスマートフォン「Phone」シリーズから、同社初のエントリーレベルスマートフォンの「Phone (3a) Lite」が発表されました。



2020年からスマートフォンブランドを展開するNothingの「Phone」シリーズは、背面が透明でLED演出がある近未来的なデザインや、独自のNothing OSを搭載してプリインストールアプリが一般的なAndroidスマートフォンより少ない点が特徴的です。Phoneシリーズはミドル～ミドルハイ寄りのスマートフォンを展開しており、2025年8月にはフラグシップモデルとなるスマートフォン「Phone (3)」が登場しています。



幾何学的デザインとドット液晶が強烈な個性を演出するNothing Phone (3)＆Headphone (1)開封＆外観フォトレビュー - GIGAZINE





そんなNothingのPhoneシリーズから、エントリーモデルの「Phone (3a) Lite」が発表されました。Nothingは低価格志向のサブブランド「CMF」でスマートフォンやヘッドホンなどを展開していますが、「Phone」シリーズとしてエントリーレベルのスマートフォンを発売するのはPhone (3a) Liteが初めて。



以下がPhone (3a) Liteの外観。Phoneのシリーズの特徴である透明ガラスの背面に、通知を知らせるライトが右下についています。従来のPhoneシリーズの背面には透明パネル内に複数のLEDライト「Glyph」が配置されていますが、Phone (3a) Liteでは背面下部に単一のLEDのみとなり、ブランドらしさを残しつつもコストを抑えています。なお、背面が取り外せるフタのおようなデザインになっていますが、NothingのシニアグローバルPRマネージャーであるルイス・ホプキンス氏は「これはバッテリーデザインを模したもの」と説明しており、簡単に取り外してバッテリー交換できるというものではありません。





Phone (3a) Liteの主な仕様は以下の通り。



・ディスプレイ：6.77インチ FHD＋(1080×2392) AMOLED、リフレッシュレート120Hz。

・チップセット/メモリ：MediaTek Dimensity 7300 Proを採用。8GB RAM(＋最大8GBの仮想RAM)

・ストレージ：128/256GB。

・バッテリー＆充電：5000mAh容量、33W有線充電対応

・ソフトウェア：Nothing OS 3.5(Android 15ベース)を標準搭載。3年間のメジャーアップデートと6年間のセキュリティサポートを宣言

・カメラ構成：50MPメインカメラ(24mm)、8MP超広角(15mm)、2MPマクロカメラの背面カメラ、前面に16MPセルフィーカメラ





Phone (3a) Liteは2025年10月29日に発売で、ストレージ128GBモデルが249ドル/249ユーロ/249ポンド(約3万7000円～約5万円)、256GBモデルが279ドル/279ユーロ/279ポンド(約4万円～5万5000円)。記事作成時点では日本向け公式サイトで「近日公開」となっており、日本向けの発売日と価格は発表されていません。

