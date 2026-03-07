2026年03月07日 21時40分 スマホ

Nothingが最大140倍ズーム可能なスマホ「Phone (4a) Pro」を発表



デバイスメーカーのNothingがスマートフォン「Phone (4a)」と「Phone (4a) Pro」を発表しました。どちらも背面に3個のカメラを搭載しており、Phone (4a) Proはデジタルズームも活用して最大140倍のウルトラズームが可能です。また、「Glyphバー」や「Glyphマトリックス」といったNothingデバイスならではのピカピカ光る通知システムも搭載しています。



Phone (4a) | Smartphones | Nothing | UK

Phone (4a) Pro | Smartphones | Nothing | UK

Phone (4a)のカラーは「ブラック」「ホワイト」「ピンク」「ブルー」の4色です。





背面はガラスカバー越しに中身が見える設計。





背面カメラは「50メガピクセルのメインカメラ」「50メガピクセルのペリスコープカメラ」「ウルトラワイドカメラ(仕様に画素数の記載なし)」の3眼システムです。ペリスコープカメラの光学ズーム倍率は3.5倍で、デジタルズームによって最大70倍のウルトラズームが可能です。





背面カメラの右隣にはGlyphバーを搭載しています。Glyphバーはピカピカ光る通知システムとして使えるほか、「タイマーの進み具合を光の動きで表現」という特徴的な機能も備えています。





Phone (4a) Proのカラーは「ピンク」「シルバー」「ブラック」の3色。外装は航空機グレードのアルミニウムを採用したユニボディです。厚さは7.95mmで、ユニボディのスマートフォンの中では最薄。また、内部には5300平方ミリメートルの大型ベイパーチャンバーを搭載しており、効率的な冷却が可能です。





背面カメラは「50メガピクセルのメインカメラ」「50メガピクセルのペリスコープカメラ」「ウルトラワイドカメラ(仕様に画素数の記載なし)」の3眼システム。ペリスコープカメラの光学ズーム倍率は3.5倍で、デジタルズームによって最大140倍のウルトラズームが可能です。140倍ズームは世界初とのこと。カメラの右側には光の動きで通知などを表現するLEDディスプレイ「Glyphマトリックス」を搭載しています。





Phone (4a)とPhone (4a) ProはIP64の防水防塵性能を備えており、「水深最大25cmの水中に最長20分間浸しても問題ないことを検証済み」とのこと。プロセッサーはPhone (4a)がQualcomm Snapdragon 7S Gen 4で、Phone (4a) ProはQualcomm Snapdragon 7 Gen 4です。ハイエンドスマートフォンより一歩下がる立ち位置のデバイスです。



Phone (4a)とPhone (4a) Proの仕様は以下の通り。



モデル Phone (4a) Phone (4a) Pro プロセッサー Qualcomm Snapdragon 7S Gen 4 Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 カメラ 50メガピクセルのメインカメラ

50メガピクセルのペリスコープカメラ

ウルトラワイドカメラ

32メガピクセルのフロントカメラ 50メガピクセルのメインカメラ

50メガピクセルのペリスコープカメラ

ウルトラワイドカメラ

32メガピクセルのフロントカメラ ディスプレイ 大きさ：6.78インチ

種類：フレキシブルAMOLED

解像度：1224×2720

リフレッシュレート：120Hz(可変)

表面素材：Corning Gorilla Glass 7i 大きさ：6.83インチ

種類：フレキシブルAMOLED

解像度：1260×2800

リフレッシュレート：144Hz(可変)

表面素材：Corning Gorilla Glass 7i RAMとストレージ RAM 8GB ストレージ 128GB

RAM 8GB ストレージ 256GB

RAM 12GB ストレージ 256GB RAM 8GB ストレージ 128GB

RAM 8GB ストレージ 256GB

RAM 12GB ストレージ 256GB バッテリー容量 5080mAh 5080mAh Wi-Fi Wi-Fi 6 Wi-Fi 6 Bluetooth Bluetooth 5.4 Bluetooth 5.4 OS Android 16対応のNothing OS 4.1

3年間のAndroid アップデート

6年間のセキュリティアップデート Android 16対応のNothing OS 4.1

3年間のAndroid アップデート

6年間のセキュリティアップデート 寸法 高さ163.9mm×幅77.5mm×厚さ8.5mm 高さ163.6mm×幅76.6mm×厚さ7.9mm 重量 205g 210g



Nothingの拠点であるイギリスでの販売価格はPhone (4a)のRAM 8GB ストレージ 128GBモデルが349ポンド(約7万3800円)、Phone (4a) ProのRAM 8GB ストレージ 128GBモデルが499ポンド(約10万6000円)です。日本での価格は「近日公開」とされています。

