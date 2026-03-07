スマホ

Nothingが最大140倍ズーム可能なスマホ「Phone (4a) Pro」を発表


デバイスメーカーのNothingがスマートフォン「Phone (4a)」と「Phone (4a) Pro」を発表しました。どちらも背面に3個のカメラを搭載しており、Phone (4a) Proはデジタルズームも活用して最大140倍のウルトラズームが可能です。また、「Glyphバー」や「Glyphマトリックス」といったNothingデバイスならではのピカピカ光る通知システムも搭載しています。

Phone (4a)のカラーは「ブラック」「ホワイト」「ピンク」「ブルー」の4色です。


背面はガラスカバー越しに中身が見える設計。


背面カメラは「50メガピクセルのメインカメラ」「50メガピクセルのペリスコープカメラ」「ウルトラワイドカメラ(仕様に画素数の記載なし)」の3眼システムです。ペリスコープカメラの光学ズーム倍率は3.5倍で、デジタルズームによって最大70倍のウルトラズームが可能です。


背面カメラの右隣にはGlyphバーを搭載しています。Glyphバーはピカピカ光る通知システムとして使えるほか、「タイマーの進み具合を光の動きで表現」という特徴的な機能も備えています。


Phone (4a) Proのカラーは「ピンク」「シルバー」「ブラック」の3色。外装は航空機グレードのアルミニウムを採用したユニボディです。厚さは7.95mmで、ユニボディのスマートフォンの中では最薄。また、内部には5300平方ミリメートルの大型ベイパーチャンバーを搭載しており、効率的な冷却が可能です。


背面カメラは「50メガピクセルのメインカメラ」「50メガピクセルのペリスコープカメラ」「ウルトラワイドカメラ(仕様に画素数の記載なし)」の3眼システム。ペリスコープカメラの光学ズーム倍率は3.5倍で、デジタルズームによって最大140倍のウルトラズームが可能です。140倍ズームは世界初とのこと。カメラの右側には光の動きで通知などを表現するLEDディスプレイ「Glyphマトリックス」を搭載しています。


Phone (4a)とPhone (4a) ProはIP64の防水防塵性能を備えており、「水深最大25cmの水中に最長20分間浸しても問題ないことを検証済み」とのこと。プロセッサーはPhone (4a)がQualcomm Snapdragon 7S Gen 4で、Phone (4a) ProはQualcomm Snapdragon 7 Gen 4です。ハイエンドスマートフォンより一歩下がる立ち位置のデバイスです。

Phone (4a)とPhone (4a) Proの仕様は以下の通り。

モデルPhone (4a)Phone (4a) Pro
プロセッサーQualcomm Snapdragon 7S Gen 4Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4
カメラ50メガピクセルのメインカメラ
50メガピクセルのペリスコープカメラ
ウルトラワイドカメラ
32メガピクセルのフロントカメラ		50メガピクセルのメインカメラ
50メガピクセルのペリスコープカメラ
ウルトラワイドカメラ
32メガピクセルのフロントカメラ
ディスプレイ大きさ：6.78インチ
種類：フレキシブルAMOLED
解像度：1224×2720
リフレッシュレート：120Hz(可変)
表面素材：Corning Gorilla Glass 7i		大きさ：6.83インチ
種類：フレキシブルAMOLED
解像度：1260×2800
リフレッシュレート：144Hz(可変)
表面素材：Corning Gorilla Glass 7i
RAMとストレージRAM 8GB ストレージ 128GB
RAM 8GB ストレージ 256GB
RAM 12GB ストレージ 256GB		RAM 8GB ストレージ 128GB
RAM 8GB ストレージ 256GB
RAM 12GB ストレージ 256GB
バッテリー容量5080mAh5080mAh
Wi-FiWi-Fi 6Wi-Fi 6
BluetoothBluetooth 5.4Bluetooth 5.4
OSAndroid 16対応のNothing OS 4.1
3年間のAndroid アップデート
6年間のセキュリティアップデート		Android 16対応のNothing OS 4.1
3年間のAndroid アップデート
6年間のセキュリティアップデート
寸法高さ163.9mm×幅77.5mm×厚さ8.5mm高さ163.6mm×幅76.6mm×厚さ7.9mm
重量205g210g


Nothingの拠点であるイギリスでの販売価格はPhone (4a)のRAM 8GB ストレージ 128GBモデルが349ポンド(約7万3800円)、Phone (4a) ProのRAM 8GB ストレージ 128GBモデルが499ポンド(約10万6000円)です。日本での価格は「近日公開」とされています。

