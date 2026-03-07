Nothingが最大140倍ズーム可能なスマホ「Phone (4a) Pro」を発表
デバイスメーカーのNothingがスマートフォン「Phone (4a)」と「Phone (4a) Pro」を発表しました。どちらも背面に3個のカメラを搭載しており、Phone (4a) Proはデジタルズームも活用して最大140倍のウルトラズームが可能です。また、「Glyphバー」や「Glyphマトリックス」といったNothingデバイスならではのピカピカ光る通知システムも搭載しています。
Phone (4a) | Smartphones | Nothing | UK
https://nothing.tech/products/phone-4a
Phone (4a) Pro | Smartphones | Nothing | UK
https://nothing.tech/products/phone-4a-pro
Phone (4a)のカラーは「ブラック」「ホワイト」「ピンク」「ブルー」の4色です。
背面はガラスカバー越しに中身が見える設計。
背面カメラは「50メガピクセルのメインカメラ」「50メガピクセルのペリスコープカメラ」「ウルトラワイドカメラ(仕様に画素数の記載なし)」の3眼システムです。ペリスコープカメラの光学ズーム倍率は3.5倍で、デジタルズームによって最大70倍のウルトラズームが可能です。
背面カメラの右隣にはGlyphバーを搭載しています。Glyphバーはピカピカ光る通知システムとして使えるほか、「タイマーの進み具合を光の動きで表現」という特徴的な機能も備えています。
Phone (4a) Proのカラーは「ピンク」「シルバー」「ブラック」の3色。外装は航空機グレードのアルミニウムを採用したユニボディです。厚さは7.95mmで、ユニボディのスマートフォンの中では最薄。また、内部には5300平方ミリメートルの大型ベイパーチャンバーを搭載しており、効率的な冷却が可能です。
背面カメラは「50メガピクセルのメインカメラ」「50メガピクセルのペリスコープカメラ」「ウルトラワイドカメラ(仕様に画素数の記載なし)」の3眼システム。ペリスコープカメラの光学ズーム倍率は3.5倍で、デジタルズームによって最大140倍のウルトラズームが可能です。140倍ズームは世界初とのこと。カメラの右側には光の動きで通知などを表現するLEDディスプレイ「Glyphマトリックス」を搭載しています。
Phone (4a)とPhone (4a) ProはIP64の防水防塵性能を備えており、「水深最大25cmの水中に最長20分間浸しても問題ないことを検証済み」とのこと。プロセッサーはPhone (4a)がQualcomm Snapdragon 7S Gen 4で、Phone (4a) ProはQualcomm Snapdragon 7 Gen 4です。ハイエンドスマートフォンより一歩下がる立ち位置のデバイスです。
Phone (4a)とPhone (4a) Proの仕様は以下の通り。
|モデル
|Phone (4a)
|Phone (4a) Pro
|プロセッサー
|Qualcomm Snapdragon 7S Gen 4
|Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4
|カメラ
|50メガピクセルのメインカメラ
50メガピクセルのペリスコープカメラ
ウルトラワイドカメラ
32メガピクセルのフロントカメラ
|50メガピクセルのメインカメラ
50メガピクセルのペリスコープカメラ
ウルトラワイドカメラ
32メガピクセルのフロントカメラ
|ディスプレイ
|大きさ：6.78インチ
種類：フレキシブルAMOLED
解像度：1224×2720
リフレッシュレート：120Hz(可変)
表面素材：Corning Gorilla Glass 7i
|大きさ：6.83インチ
種類：フレキシブルAMOLED
解像度：1260×2800
リフレッシュレート：144Hz(可変)
表面素材：Corning Gorilla Glass 7i
|RAMとストレージ
|RAM 8GB ストレージ 128GB
RAM 8GB ストレージ 256GB
RAM 12GB ストレージ 256GB
|RAM 8GB ストレージ 128GB
RAM 8GB ストレージ 256GB
RAM 12GB ストレージ 256GB
|バッテリー容量
|5080mAh
|5080mAh
|Wi-Fi
|Wi-Fi 6
|Wi-Fi 6
|Bluetooth
|Bluetooth 5.4
|Bluetooth 5.4
|OS
|Android 16対応のNothing OS 4.1
3年間のAndroid アップデート
6年間のセキュリティアップデート
|Android 16対応のNothing OS 4.1
3年間のAndroid アップデート
6年間のセキュリティアップデート
|寸法
|高さ163.9mm×幅77.5mm×厚さ8.5mm
|高さ163.6mm×幅76.6mm×厚さ7.9mm
|重量
|205g
|210g
Nothingの拠点であるイギリスでの販売価格はPhone (4a)のRAM 8GB ストレージ 128GBモデルが349ポンド(約7万3800円)、Phone (4a) ProのRAM 8GB ストレージ 128GBモデルが499ポンド(約10万6000円)です。日本での価格は「近日公開」とされています。
