2023年12月06日 16時00分 モバイル

Snapdragon 8 Gen 3&24GBメモリ搭載の「OnePlus 12」が発表される



スマートフォンメーカーのOnePlusが、次期主力スマートフォン「OnePlus 12」を中国で発表しました。



OnePlus 12の目玉の1つは、Qualcommの次期フラッグシップSoCであるSnapdragon 8 Gen 3です。Qualcommの内部文書を元にした報道では、Snapdragon 8 Gen 3は特にAI機能が重視されている可能性があることが指摘されています。



Qualcommの次期フラグシップSoC「Snapdragon 8 Gen 3」は生成AI性能が重視されている可能性 - GIGAZINE





また、記憶容量にも注目が集まっています。ベースモデルのメモリは12GB、ストレージは256GBですが、最上位モデルはメモリが24GBでストレージは1TBあるとのこと。





充電も高速で、定格容量5400mAhのバッテリーは100Wの有線接続と50Wのワイヤレス充電に対応しており、ワイヤレス充電ができなかった前モデルから大幅に進化しました。



カメラは50MPのメインカメラ、3倍光学ズームを備えた64MPの望遠カメラ、48MPの超広角カメラで構成される3眼カメラです。ドイツのカメラメーカー・Hasselbladとのパートナーシップは健在で、OnePlus 12のカメラモジュールには引き続きHasselbladのブランドが刻印されています。また、ディスプレイ側には32MPのセルフィーカメラも搭載されています。





カラーバリエーションは白、緑、黒の3色が確認されており、本体はIP64準拠だったOnePlus 11から強化されたIP65の防じん・防水性能を有しています。





中国での価格設定は、12GBのRAMを搭載したエントリーモデルが4299元(約9万円)、24GBのRAMを搭載した上位モデルが5799元(約12万円)となっており、国際価格は記事作成時点では不明です。



OnePlusはOnePlus 12のグローバル展開を「2024年初頭」としており、早ければ2024年1月下旬にリリースされると予想されています。