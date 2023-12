2023年12月22日 11時28分 モバイル

Samsungの製品発表会「Galaxy Unpacked」の日付と「S24」シリーズの製品画像がリークされる



Samsungの2024年度製品発表会「Galaxy Unpacked」の日付および「Galaxy S24」シリーズのスペックと製品画像がリークされました。



リーク情報によると、Galaxy Unpackedの開催日時は2024年1月18日3時とのこと。





スペックシートが以下。ラインナップは上位モデルから順に「Galaxy S24 Ultra」「Galaxy S24+」「Galaxy S24」となる模様です。





ディスプレイは全モデルともにリフレッシュレート120HzのDynamic AMOLED 2X(有機EL) QHD+搭載で、サイズはS24 Ultraが6.8インチ、S24+が6.7インチ、S24が6.2インチ。ピーク輝度は全モデル2600ニトとなっています。



S24 Ultraのメインカメラ性能は200MP、他の2機種は50MPで、3機種とも動画を最大8Kで撮影できます。ズームの最大倍率はS24 Ultraで100倍。





RAMはS24 Ultra、S24+で12GBありますが、S24は8GBとやや心もとない数値。ストレージはS24のみ128GBか256GB、他2つは256GBか512GBのモデルが展開されるようです。



バッテリー容量はS24 Ultraで5000mAh、30分で0%から65%まで急速充電できるとのこと。S24+は4900mAh、S24は4000mAhです。



下の画像は左からS24、S24 Ultra、S24+とされている端末で、S24 Ultra以外は角が丸く仕上げられています。情報によると、素材はS24 Ultraがチタニウム、それ以外がアーマー・アルミ素材になるとのことです。





S24、S24+の電源ボタンと音量ボタンは突出が少ないフラットな構造。どちらのボタンも端末右側に配置されています。カメラユニットはそれぞれ突き出ています。





ディスプレイのベゼルは薄め。上部中央に前面カメラが配置されている様子。





S24 Ultraもフラットな仕上がりです。メインカメラユニットが3つと、さらにフラッシュライトを挟むように4つ目のカメラとレーザーオートフォーカスセンサーが配置されています。





チップは前モデルのSnapdragon 8 Gen 2からアップグレードされたSnapdragon 8 Gen 3が採用される模様です。



このほかの情報として、S24 UltraのみWi-Fi 7に対応しているとの情報や、全モデルに衛星電話が搭載されるとの情報が出ていますが、いずれも真偽は不明とされています。



さらに、SamsungはS24シリーズの至るところにAIを組み込み、テキストに基づいて壁紙を生成したり、ロック画面に様々な天気エフェクトを追加したり、メモをアレンジして要点をまとめたりするなどの補助機能が搭載されているそうです。



カウントダウン映像に現れる星マークがGoogleの生成AI「Bard」と似ていることから、両者の関係が示唆されているとの予想も行われています。





価格は不明ですが、S23シリーズから値段の変更はないとの予想もあります。その場合、S24が799ドル(約11万3000円)、S24+が999ドル(約14万4000円)、S24 Ultraが1199ドル(約17万1000円)になるとのこと。



リーク情報が正しければ、これらはすべて2024年1月18日に明らかになります。