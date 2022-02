2022年02月22日 12時54分 ハードウェア

Samsung「Galaxy S22 Ultra」は明るく見やすいディスプレイ&ハイスペックでゲーム体験と映像体験は抜群だが高価との評価



2022年2月9日に開催された「Samsung Galaxy Unpacked 2022」の中で、Samsungはスマートフォン「Galaxy」シリーズの新製品「S22」を発表しました。ラインナップは「S22」「S22+」「S22 Ultra」の3モデルで、特に「Galaxy S22 Ultra」はスマートフォンとタブレットの中間に位置づけられるファブレット端末・Galaxy Noteシリーズを取り込み「ハイエンドスマートフォンの再定義」をうたった製品です。S22レビュー記事が続々と公開されたことで、そのいいところや悪いところが明らかになってきています。



外観についてはいろいろと好みが分かれるところですが、ボディはアルミ製で、背面はGorilla Glass Victus+を使用して耐久性の高さと見た目を両立させていることから、総じて評価は高め。





ただ、MashableのJoseph Volpe氏は、なめらかなデザインでありつつ重量があるため滑りやすく、ケースが必須であると注意喚起しています。また、PCMagのSascha Segan氏は、Gorilla Glass Victus+使用で傷つきにくくなっているはずなのに、Galaxy Note10 UltraやGalaxy S21 Ultraではつかなかった傷がついたことを報告しています。





端末サイズに関しては、PCMagは「でかい」とネガティブめの評価。一方で、GizmodoのFlorence Ion氏はiPhone 13 Pro Maxと比べて横幅が狭いことで「自分としては持ちやすい」とポジティブなコメントをしています。



ディスプレイの明るさはすべてのレビューが高評価。Gizmodoが具体的に映像体験やゲーム体験のよさを挙げたほか、EngadgetのCherlynn Low氏は陽光下でも画面が見やすいと述べました。





特徴の1つである、Galaxy Noteシリーズから引き継いだ「Sペン」もポイントの1つ。Engadgetは遅延が改善されたところを褒めており、Mashableも操作が直感的に行えると好印象のレビュー。ただ、The VergeのAllison Johnson氏は「幅広い用途に使える」と評価した一方で「使いこなすのには時間がかかるかも」とコメント。Gizmodoも、メモ作成にあたって「手書きより音声認識を使う」と、慣れが必要であることをうかがわせています。





評価が大きく割れた点の1つはバッテリー性能。PCMagは画面輝度100%で12時間以上の動画再生ができたことを高く評価し、Mashableも日常的な使い方で16時間もったと評価していますが、The VergeやEngadgetはバッテリー持ちが悪いと低評価。Tom's guideは「Galaxy S21 Ultraよりバッテリー寿命が短い」と、具体的に前モデルと比べた上で45Wの超高速充電は評価しており、「使い方次第でバッテリーが著しく減少することがあるが、短時間で十分に充電は可能」と考えるとプラスマイナスゼロ、ぐらいのところになるのかもしれません。



同じく評価が割れたのはカメラ性能で、おおむね「昼間の撮影はよい」「夜間はちょっと落ちる」という論調。Engadgetは「ボケ味」、Tom's guideは「低照度撮影」を、それぞれ改良された点として評価しています。一方、PCMagはGalaxy S21 Ultraと比べての改善点が少ないとの不満を挙げ、Gizmodoは4つのレンズで多彩な写真が撮れるものの実際にはそこまで細かく使い分けないのではないかと実用的な部分での指摘を行っています。





カメラ性能のスコア比較サイトとして知られるDxomarkでは、Galaxy S22 Ultraのスコアは131。内訳は写真が134、ズームが86、動画が114で、世界ランキング13位で、Galaxyシリーズではトップです。



カメラ性能をGalaxy S22+とGalaxy S22 Ultraで比較したPhandroidは、S22 UltraがS22+と大きく違う唯一のポイントとして「10倍の望遠レンズ」を挙げた上で、「このレンズ1つのために高価な端末にする必要はない」と結論づけています。



なお、総じて1200ドル(約13万8000円)という価格は「高い」という見方が優勢です。