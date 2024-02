2024年02月06日 19時00分 モバイル

「Galaxy S24/S24+」の海外レビューまとめ、優秀なAI機能「Galaxy AI」が称賛されるもディスプレイに問題アリとの報告も



Samsungが2024年1月に発表した「Galaxy S24/S24+」の海外メディアによるレビュー記事が一斉に公開されています。毎年何台ものスマートフォンをレビューしているレビュアーによるSamsungの新型スマートフォンの評価が気になったのでまとめてみました。



The VergeはGalaxy S24/S24+を、「オリジナルのAI機能となじみのあるコンセプトを巧みに組み合わせている」「AppleとGoogleから最高のアイデアの一部を借用し、SamsungはAI時代に一気に飛び込みました」と評しています。



Samsung Galaxy S24 and S24 Plus review: smart choices - The Verge

https://www.theverge.com/24058916/samsung-galaxy-s24-plus-review-screen-battery-camera





Galaxy S24シリーズにはGalaxy S24、Galaxy S24+、Galaxy S24 Ultraの3モデルが存在します。Galaxy S24 Ultraとその他モデルのスペックの差は以前よりも広がっていますが、The Vergeは「Galaxy S24 Ultraを選択するメリットはそれほど魅力的に感じられません」と記しています。Galaxy S24 Ultra独自の機能としては、「より大きくて高精細なディスプレイ」「専用スタイラスのSペン」などがありますが、「Galaxy S24 Ultraの優れた点は、その他のより安価なモデル(Galaxy S24/S24+)と共通です」と記し、Galaxy S24 Ultraを選ぶ理由はほぼゼロと指摘。



Galaxy S24シリーズで共通して利用できるのは、「生成AIによる写真編集機能」や「電話でのリアルタイム翻訳機能」などのSamsungが「Galaxy AI」と宣伝する機能です。このGalaxy AIについて、The Vergeは「ほとんどのAIと同様に、Galaxy AIには素晴らしい機能もあれば奇妙な機能もあります。全体としては短所というよりも長所となっています。必要に応じてスマートフォンでリアルタイム翻訳機能が使えるというのは、本当に素晴らしいことです。Samsung製のソフトウェアにはさまざまなクセがありますが、これらの機能は現時点ではGoogleのPixel 8 Proをはじめとしたその他のスマートフォンでは使えないものです」と評しました。



Galaxy S24/S24+はフラットエッジデザインを採用しており、これについてThe Vergeは「まぎれもなくiPhoneの模倣」と指摘しています。ただし、曲線の少ないフラットエッジデザインについて、The Vergeは「それでいいと思います」と言及。これに加えて、SamsungはGalaxy S24シリーズで採用されている専用UIの「One UI 6.1」でも、Appleのデザインを模倣しているそうです。





ディスプレイサイズはGalaxy S24が約6.2インチ、Galaxy S24+が約6.7インチです。SoCはアメリカで販売されるGalaxy S24/S24+/S24 Ultraでは、すべてSnapdragon 8 Gen 3が採用されています。一方で、アメリカ国外で販売されるモデルにはSamsung独自のExynosが搭載されます。この他、Galaxy S24のメモリ(RAM)は8GB、Galaxy S24+のRAMは12GBのものが搭載されています。The VergeはGalaxy S24/S24+の性能面について、「本当に欠点は見当たらない」と評し、日常的なパフォーマンスにおいてGalaxy S24とGalaxy S24+に大きな違いは感じられなかったとしています。



なお、The VergeはGalaxy S24/S24+の優れた点として「7年間にわたるOSのアップデートが保証されている点」「明るく大きくなったディスプレイ」「フラットエッジデザイン」の3点、欠点として「SamsungらしいSamsung製ソフトウェア」「AI機能」の2点を挙げました。





EngadgetはGalaxy S24シリーズについて、「Galaxy S24シリーズは物理的にはGalaxy S23シリーズとそれほど変わらないようです」「ただし、Galaxy S24シリーズのすべてを否定するべきというわけではなく、SamsungのAIへの取り組みは今後のスマートフォンの進むべき道を示すものとなるかもしれません」と記しています。



Samsung Galaxy S24 and S24+ review: A taste of generative AI in everyday use

https://www.engadget.com/samsung-galaxy-s24-and-s24-review-a-taste-of-generative-ai-in-everyday-use-160041639.html





ディスプレイは前モデルのGalaxy S23シリーズと比較するとほとんど変化がなく、カメラはGalaxy S23シリーズから一切変化がありません。なお、メインカメラは50メガピクセルのメインカメラ、12メガピクセルの超広角カメラ、10メガピクセルの3倍望遠カメラのトリプルカメラです。カメラ自体に変化はありませんが、生成AIを用いた写真編集ツールでは、被写体を移動させたり削除したり、既存の動画からスローモーション映像を作成したりと、さまざまな編集が可能となっています。



Samsungの生成AI機能である「Galaxy AI」では、音声通話時に使えるライブ翻訳機能、対面での会話時に使えるライブ翻訳機能、キーボードを用いた入力アシスト機能、文章の自動要約機能、録音データの翻訳機能、写真の編集機能の6つが利用できます。対応言語は記事作成時点では英語、中国語、フランス語、ドイツ語、ヒンディー語、イタリア語、日本語、韓国語、ポーランド語、ポルトガル語、スペイン語、タイ語、ベトナム語で、今後さらなる言語に対応していく予定です。





EngadgetはGalaxy AIを使って音声通話時にフランス語を英語に翻訳しており、「遅延に慣れるのに数回の施行が必要でした。Samsungの生成AIはフランス語の一部の名前や料理用語を翻訳するのに苦労しているようで、恐らく方言やアクセントにより上手く翻訳できなかったのでしょう。それ以外は翻訳は上手く機能しました」と記しています。



Galaxy AIでは特に韓国語への翻訳機能が優れていたそうで、Engadgetは「韓国料理店でのランチ時にGalaxy S24+を持っていき、会計後にライブ翻訳機能を使ってお店のことを簡単に褒めました。お店の人が韓国語への素早い翻訳を見て、目を輝かせていたことを覚えています」と記しました。





EngadgetはGalaxy S23+とGalaxy S24+のバッテリー寿命を独自のテスト(動画を何時間再生し続けられるか)で調査しており、Galaxy S23+が25時間だったところ、Galaxy S24+は25時間50分で約1時間バッテリー持ちが長くなったとしています。また、Galaxy S24+を1日通して使用していたところ、Facebookやメッセンジャー、WhatsApp、Instagram、YouTubeといったアプリを使っていても、帰宅してもまだ50~60%ほどバッテリーが残っていたそうです。



なお、EngadgetはGalaxy S24/S24+の長所として「組み込みの生成AI機能」「洗練されたUX」「優れたバッテリー寿命」「クリーンでミニマルなデザイン」の4点を挙げ、短所としては「低照度での写真撮影機能が他のフラグシップスマートフォンほど優れていない」「一部のAI機能は簡単にアクセスできる必要がある」という2点を挙げました。





PCMagはGalaxy S24+を、「高品質のハードウェア、優れたソフトウェア、最高レベルのパフォーマンスを備えた一般向けの強力なAndroidスマートフォン」と評しており、長所としては「主要コンポーネントとパフォーマンス」「美しい画面」「本当に便利なAI機能」「7年間のソフトウェアサポート」の4点、短所として「値段」と「ストレージが最大512GB」の2点を挙げました。



Samsung Galaxy S24+ - Review 2024 - PCMag UK

https://uk.pcmag.com/mobile-phones/150718/samsung-galaxy-s24





Digital TrendsはGalaxy S24の長所として「小型でコンパクトなデザイン」「フラットエッジデザイン」「美しくて明るいディスプレイ」「長持ちするバッテリー」「パワフルなパフォーマンス」「写真のカラーバランスが改善された点」「Galaxy AI」の7点、短所としては「マットガラスが滑りやすい」「大きなカメラのアップグレードは不要」「25Wの有線充電のみ」の3点を挙げました。なお、Galaxy S24は最大25Wの充電しかサポートしていませんが、Galaxy S24+とGalaxy S24 Ultraは最大45Wの高速充電に対応しています。



Samsung Galaxy S24 review: a smart little upgrade | Digital Trends

https://www.digitaltrends.com/mobile/samsung-galaxy-s24-review/





Tom's GuideはGalaxy S24+の長所として「前モデルに比べてバッテリー寿命が大幅に向上した点」「便利で直感的なGalaxy AI」「流動的なグラフィック処理パフォーマンス」「魅力的なデザイン」「価格がGalaxy S23+から変化していない点」を挙げています。一方で、短所としては「ソフトウェアエクスペリエンスの変更がほとんどない点」と「望遠カメラの性能」を挙げました。Tom's GuideはGalaxy S24+について、「より高価なGalaxy S24 Ultraがありますが、Galaxy S24+は同じ優れたAI機能や強力なパフォーマンス、優れたバッテリー寿命を300ドル(約4万5000円)安く利用できます」「少なくとも今回はGalaxy S24 UltraよりもGalaxy S24+の方が価値がモデルであると言いたいです」と記しています。



Samsung Galaxy S24 Plus review: You might forget that the S24 Ultra exists | Tom's Guide

https://www.tomsguide.com/phones/samsung-phones/samsung-galaxy-s24-plus-review-you-might-forget-that-the-s24-ultra-exists





なお、Galaxy S24のディスプレイが「カラープロファイルが全く鮮やかではない」という問題を抱えていることが報告されており、過去のモデルと比較するとディスプレイがかなり色あせて見えると指摘されています。この問題はすでにSamsungの公式フォーラムやReddit上でも報告されており、かなりの数のデバイスで影響が出ていることが確認されました。ただし、Samsungのチャットサポート担当者が「現在この問題の解決に取り組んでいる」とコメントしており、ソフトウェアアップデートで問題の修正に取り組むことを約束しています。



The Galaxy S24 phones appear to have a display issue – but Samsung is fixing it | TechRadar

https://www.techradar.com/phones/samsung-galaxy-phones/the-galaxy-s24-phones-appear-to-have-a-display-issue-but-samsung-is-fixing-it