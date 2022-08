2022年08月12日 23時00分 モバイル

SamsungのAndroid 12搭載折り畳み型スマホ「Galaxy Z Flip 4」海外レビューまとめ、大きく目立った進化はないがデザインやバッテリーはやや改善



Samsungが2022年8月10日開催の新製品発表イベント「Galaxy UNPACKED 2022」で、折り畳み型(フォルダブル)スマートフォンの「Galaxy Z Flip 4」を発表しました。海外のさまざまなメディアでもGalaxy Z Flip 4を実際に触ったハンズオンレビューが公開されているので、まとめてみました。



Introducing Samsung Galaxy Z Flip4 and Galaxy Z Fold4: The Most Versatile Devices, Changing the Way We Interact With Smartphones – Samsung Global Newsroom

https://news.samsung.com/global/introducing-samsung-galaxy-z-flip4-and-galaxy-z-fold4-the-most-versatile-devices-changing-the-way-we-interact-with-smartphones



Samsung Galaxy Z Flip 4 hands-on: Flippin' gorgeous | Android Central

https://www.androidcentral.com/phones/samsung-galaxy-z-flip-4-hands-on-impressions



Samsung Galaxy Z Flip 4 review in-progress: The fun foldable gets refined | Tom's Guide

https://www.tomsguide.com/reviews/samsung-galaxy-z-flip-4



Galaxy Z Flip 4 Hands-on: Under the radar and impressive

https://mobilesyrup.com/2022/08/10/samsung-galaxy-z-flip-4-hands-on/



Samsung Galaxy Z Flip 4 Hands-on Review - PhoneArena

https://www.phonearena.com/reviews/samsung-galaxy-z-flip-4-review_id5481



Galaxy Z Flip 4のスペックをまとめた表が以下。前世代モデルのGalaxy Z Flip 3と比較すると、大きさがわずかに小さくなっているものの、重量はわずかに増加。ディスプレイやメモリ容量は変わっていませんが、SoCは2022年5月に発表されたSnapdragon 8+ Gen 1となり、バッテリー容量も増加。前モデルではBluetooth 5.1対応だったのが、Galaxy Z Flip 4はBluwtooth 5.2に対応しています。さらに、内蔵ストレージが128GB・256GBのモデルに加えて、512GBのモデルが追加されているのもポイント。



Galaxy Z Flip 4 サイズ 165.2mm×71.9mm×6.9mm

(折り畳み時:84.9mm×71.9mm×17.1mm) 重量 187g OS Android 12 SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

・CPU:Cortex-X2×1コア、Cortex-A710×3コア、Cortex-A510×4コア

・Aderno 730 内蔵RAM 8GB 内蔵ストレージ 128GB、256GB、512GB ディスプレイ(メイン) 6.7インチ Dynamic AMOLED 2X

解像度:2640×1080ピクセル・426ppi

リフレッシュレート:120 Hz

輝度:1200ニト

HDR10+ ディスプレイ(サブ) 1.9インチ Super AMOLED

解像度・260×512ピクセル カメラ(背面) 広角12メガピクセル、f/1.8、サイズ1.12μm

超広角12メガピクセル、f/2.2、画角123度、サイズ1.8μm、光学式手ブレ補正 カメラ(セルフィー) 広角10メガピクセル、f/2.4 ムービー 4K・30/60fps、1080p・60/240fps、720p/960fps バッテリー 3700mAh 防水防じん性能 IPX8 色 ボラパープル・ピンクゴールド・グラファイト・ブルー 価格 999ドル(約13万3000円)から



デザインについて、スマートフォン関連のニュースサイト・MobileSyrupは「ガラスと金属で覆われたGalaxy Z Flip 4は非常に高級感があり、ガラスがつや消し仕上げが施されているので、指紋が付かないという点で前モデルよりもわずかに優れています」と評価しています。ただし、ガラスがつや消し仕上げになったこと以外で見た目に大きな変化はないとのこと。スマートフォン関連ニュースサイトのPhone Arenaは「Galaxy Z Flip 4のデザインに特に新しい点はありません。残念ながら、Galaxy Z Flip 4を片手で開けるのは(前モデルと同様に)非常に困難で、だいたいの場合で両手を使う必要があります」と述べています。





また、Phone Arenaは「Galaxy Z Flip 4で画面の折り目が目立たなくなったというウワサがありましたが、正直なところ、改善は見られませんでした。ディスプレイに折り目はかなり残っており、少なくとも前モデルと変わらないように見えます」と述べています。





Android関連のニュースサイトであるAndroid Centralは「Galaxy Z Flip 4を初めて見たとき、その信じられないほど光沢のあるきらびやかなデザインに目が釘付けになりました。Galaxy S22やS22 Plusのような直線的な側面を採用し、ゴールドとシルバーの光沢仕上げでiPhoneもどきの外観を完成させたのです」と述べています。またAndroid Centralは、カバー側のディスプレイは前モデルからサイズや形状は変わっていないものの、ウィジェットやカメラ機能に追加がある点に言及しています。



Galaxy Z Flip 4のカメラも前モデルからほとんど変化していませんが、背面にあるデュアルレンズのうち、超広角レンズはセンサーサイズが1.4μmから1.8μmにアップしているため、超広角だと前モデルよりも少し明るい写真が撮れるようになっているとのこと。さまざまなガジェットをレビューするTom's Guideは、同価格帯のiPhone 13 Proと撮影した写真を比較し、あくまでも好みの問題であるとした上で、「Galaxy Z Flip 4はiPhone 13 Proよりも明るく撮影できますが、色味はiPhone 13 Proの方がより忠実。セルフィーはGalaxy Z Flip 4に軍配が上がるかも」と評価しています。



また、Tom's Guideは、「前モデルのGalaxy Z Flip 3はデフォルトのアダプティブリフレッシュレートモードだと、わずか5時間43分しかバッテリーが持ちませんでした。これは私がこれまで見てきたものの中でも最悪の結果の1つです」と述べています。バッテリー容量はGalaxy Z Flip 3では3300mAhだったのが、Galaxy Z Flip 4では3700mAhに増加。さらにSoCの進化によって電力効率もアップしているので、バッテリーの持ちが向上している可能性はあります。



Phone Arenaはビデオストリーミングの連続再生時間を比較するテストを行っています。その結果、Galaxy Z Flip 3が7時間10分だったのに対して、Galaxy Z Flip 4は9時間45分に延びたとのこと。ただし、バッテリーテストが不十分で、記事作成時点で検証中だとしています。





一方で、Tom's GuideもGalaxy Z Flip 4バッテリー寿命テストを行っています。記事作成時点でテスト中で結果はまだ出ていないそうですが、セットアップと数枚の写真撮影を行っただけにもかかわらず、わずか数時間の動作でバッテリー残量が約15%も減っていたとのこと。そのためTom's GuideはGalaxy Z Flip 4のバッテリーの持ちについてはあまり期待できないと評価しました。



Phone ArenaはGalaxy Z Flip 4とGalaxy Z Flip 3、Galaxy S22、iPhone 13とベンチマークを比較した以下の結果を公開しています。いずれも数値が大きいほどいい結果となります。Galaxy Z Flip 4はSoCがSnapdragon 898からSnapdragon 8+ Gen1に進化しており、どのベンチマークテストでも前モデルより高いスコアを見せています。また、Galaxy Z Flip 4はSamsung自社開発のExynoss 2200あるいはSnapdragon 898を搭載したGalaxy S22のスコアをほぼ上回っていますが、3D Mark Extream(Low)ではGalaxy S22のスコアの方が高いスコアをつけています。





ただし、Phone Arenaは「ベンチマークテストを実行してわずか3~4分でGalaxy Z Flip 4の速度が低下しました。パフォーマンスも50%以上低下しており、ゲームパフォーマンスは2020年にリリースされたGalaxy S20 Fan Editionよりも劣ります。これは小型化によってSoCの排熱が難しくなっているからです」と述べ、ゲームをプレイするデバイスとしては心もとない性能であると評価しました。