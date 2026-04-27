2026年04月27日 11時44分 ソフトウェア

FirefoxにこっそりBraveの広告ブロック技術が取り込まれていると判明



Mozillaのブラウザ・Firefox 149に、Braveの広告・トラッカーブロックエンジンである「adblock-rust」が組み込まれていたことが明らかになりました。この変更はFirefox 149のリリースノートでは触れられておらず、記事作成時点では標準機能として有効化されているわけではありません。



Firefox browser has started shipping Brave's adblock-rust engine

https://shivankaul.com/blog/firefox-bundles-adblock-rust?ref=itsfoss.com



Firefox Has Quietly Integrated Brave's Adblock Engine

https://itsfoss.com/news/firefox-ships-brave-adblock-engine/



Braveでプライバシーおよびセキュリティ担当バイスプレジデントを務めるShivan Kaul Sahib氏によると、Firefox 149にはBraveのネイティブコンテンツブロッカーで使われているオープンソースのRust製エンジン、adblock-rustが同梱されているとのこと。Sahib氏は「これは非常に素晴らしいことです！」とコメントしています。





adblock-rustは、Braveの広告ブロック機能の中核を担うエンジンです。Rustで書かれており、MPL-2.0ライセンスで提供されています。ネットワークリクエストのブロック、ページ上の要素を隠すコスメティックフィルタリング、uBlock Origin互換のフィルターリスト構文への対応などを備えています。



この変更は、MozillaのBugzillaに登録されたBug 2013888を通じて行われました。担当したのはMozillaのエンジニアであるBenjamin VanderSloot氏で、バグのタイトルは「プロトタイプのリッチコンテンツブロッキングエンジンを追加する」という内容になっています。





ただし、Firefoxに広告ブロック機能がすぐに標準搭載されたという意味ではありません。Sahib氏によると、このエンジンはデフォルトでは無効化されており、ユーザーインターフェースもフィルターリストも含まれていないとのこと。つまり、一般ユーザーが通常の設定画面から簡単にオンにして使う機能ではなく、現段階では実験的な実装に近い位置付けといえます。



少なくともSahib氏が指摘した時点では、Mozillaはadblock-rustをFirefoxの正式な広告ブロック機能として発表したわけではなく、リリースノートにも記載されていません。そのため、Brave由来のエンジンがFirefoxに入ったこと自体は興味深いものの、将来の製品方針を示すものかどうかは慎重に見る必要があります。



一方で、Firefoxから派生したオープンソースブラウザのWaterfoxは、Firefox側の実装を土台にadblock-rustを採用しているとされています。Firefox本体での実験的導入が、派生ブラウザ側の機能拡張にもつながっている形です。



Waterfox becomes the latest browser to embed Brave’s adblock-rust engine. Validation++ for Brave’s thesis that ad & tracker blocking belongs within the browser (not bolted on top) for better control, better blocking and better performance. pic.twitter.com/Hor6fNrKJa — Shivan Kaul Sahib (@shivan_kaul) March 30, 2026



Sahib氏によれば、about:configから設定を変更し、EasyListとEasyPrivacyのフィルターリストを指定することでadblock-rustの実装を試すことができるとのこと。





以下は実際にFireFoxのadblock-rustを有効化することで広告をブロックしたところ。





ただし、既存のEnhanced Tracking Protectionが動作していると、adblock-rustによるブロックかどうかが判別しにくいため、テスト対象サイトでは同機能をオフにする必要があると説明されています。また、実験的機能であるため、通常利用ではなくテスト用の環境で試すことも推奨されています。



Sahib氏は「今どき、サードパーティーの広告やトラッカーをデフォルトでブロックしないブラウザは存在しません。例えば、Firefoxは未だにトラッキングクエリパラメーターをブロックしていません。この試みが今後どう展開していくのか、非常に興味深いところです」と述べました。

