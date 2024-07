2024年07月05日 11時54分 ハードウェア

「Galaxy Z Fold6」「Galaxy Z Flip6」のスペックシートとマーケティング資料全体がネット上に流出



Samsungは日本時間2024年7月10日に新商品発表イベント「Galaxy Unpacked」を実施することを発表しており、折りたたみスマートフォンの「Galaxy Z Fold6」ならびに「Galaxy Z Flip6」の発表が予想されています。しかし、発表に先駆けて「Galaxy Z Fold6」と「Galaxy Z Flip6」の詳細なスペックやマーケティング資料がリーカーのEvan Blass氏によって公開されています。



Leak: Basically every spec for Samsung’s Z Fold 6 and Z Flip 6 - The Verge

https://www.theverge.com/2024/7/3/24191966/samsung-galaxy-z-fold-flip-6-spec-leak





Galaxy Z Fold 6 and Flip 6 finally adding limited dust resistance

https://9to5google.com/2024/07/03/samsung-galaxy-z-fold-6-flip-6-dust-resistance-specs-leak/



Galaxy Z Fold 6 and Flip 6 get dual-screen translation mode: leak

https://9to5google.com/2024/07/03/samsung-galaxy-z-fold-6-flip-6-translation-mode-leak/



◆Galaxy Z Fold6

リークされたGalaxy Z Fold6と2023年に発表された「Galaxy Z Fold5」のスペックを比較した表が以下。



Galaxy Z Fold6 Galaxy Z Fold5 CPU Snapdragon 8 Gen 3 Snapdragon 8 Gen 2 サイズ 折りたたみ時 約68.1×153.5×12.1mm 約67.1×154.9×13.4mm 展開時 約132.6×153.5×5.6mm 約129.9×154.9×6.1mm 重量 約239g 約253g メインディスプレイの解像度 2160×1856 2176×1812 画面の最大輝度 2600nit 1750nit 防塵・防水性能 IP48 IPX8



また、Galaxy Z Fold6とGalaxy Z Fold5のバッテリー容量はどちらも4400mAhで変更はないものの、Galaxy Z Fold6ではLTEインターネット接続時のバッテリー寿命が約1時間、動画再生時間が約2時間伸びているとのこと。なお、カメラ性能とカバーガラスの材質は旧モデルから変更はありません。





◆Galaxy Z Flip6

Galaxy Z Flip6とGalaxy Z Flip5のスペックを比較した表が以下。



Galaxy Z Flip6 Galaxy Z Flip5 CPU Snapdragon 8 Gen 3 Snapdragon 8 Gen 2 メモリ 12GB RAM 8GB RAM 折りたたみ時のサイズ 約71.9×85.1×14.9mm 約71.9×85.1×15.1mm 外側ディスプレイ IPS 有機EL メインカメラ 5000万画素 1200万画素 バッテリー容量 4000mAh 3700mAh 防塵・防水性能 IP48 IPX8



Galaxy Z Flip6は、サイズや重量など、旧モデルから大きな外観の変更はありませんでしたが、カメラ性能の向上やバッテリー残量の増加、防塵性能の強化など、着実な進化を遂げていることが報告されています。





Blass氏によると、両モデル共に生成AIのGalaxy AIをサポートするとのこと。Galaxy AIでどんなことができるのかは、以下の記事を読むとよく分かります。



「Galaxy S24 Ultra」のGalaxy AIを使ってみたらこれ抜きでの生活に戻れるか不安になるレベルで便利でした - GIGAZINE





Blass氏はそのほか、Pixel Foldに搭載されている「デュアルスクリーン通訳モード」のような機能がGalaxy Z Flip6に搭載されることにも言及しました。