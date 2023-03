2023年03月15日 15時00分 ハードウェア

Googleの折りたたみスマートフォン「Pixel Fold」が2023年6月登場か



Google初の折りたたみスマートフォン「Pixel Fold」が、2023年6月に発売される可能性があると報じられました。また、同日にスマートフォン「Pixel 7a」とワイヤレスイヤホン「Pixel Buds A-Series」の新色も販売される可能性があります。



Googleは折りたたみ可能なスマートフォン「Pixel Fold」に関する正式な情報を公開していませんが、日本時間の2023年5月11日2時から開催する開発者向けカンファレンス「I/O 2023」にて、次世代スマートフォンの「Pixel 8」シリーズと同時にPixel Foldについての詳細を明らかにすることが期待されています。



テクノロジー系メディアのWinFutureや9to5googleが確認した情報によると、Googleは下馬評通り「Pixel Fold」という名称を正式に使用しており、同製品を2023年6月に発売する予定だとのこと。



Pixel Foldのカラーは「Carbon」と「Porcelain」の2色で、前者は黒っぽく、後者は白っぽい色だと予想されています。また「Haze Midtone」「Porcelain」「Sky」カラーの公式スマートフォン用ケースも販売されるものと見られています。ストレージは256GBと512GBが確認されていますが、512GBモデルはCarbonのみで展開される予定。価格は1700ユーロ(約24万5000円)になると伝えられていますが、WinFutureは「価格に関する情報は、信ぴょう性が薄い」と付け加えています。





以前に行われたリークによると、Pixel Foldは5.79インチのカバースクリーンと7.69インチの大きなインナースクリーンを持ち、カバースクリーンを持たないMicrosoftのSurface Duoシリーズよりも、カバースクリーンを持つSamsungのGalaxy Z Foldシリーズに近い機能を持つことになるようです。折り畳まれた状態で、Pixel Foldのサイズはおよそ158.7mm×139.7mm×5.7mmになるとのこと。ちなみに、Galaxy Z Fold 4は155.1mm×130.1mm×6.3mmなので、Pixel FoldはGalaxy Z Fold 4より少し大きくなる可能性があります。





Pixel Foldの存在は長い間噂されていましたが、明確な情報が出されないまま月日が経過しています。テクノロジー系メディアのThe Vergeは「Googleと、ディスプレイ製造のパートナーであるSamsungが、6月の発売を目標に生産スケジュールを前倒しした可能性があります。正式な発表があるまで確かなことは分かりませんが、I/O 2023で登場する可能性はあるでしょう」と述べました。



なお、Pixel 7シリーズの廉価版「Pixel 7a」や、Google製イヤホンの「Pixel Buds A-Series」の青色も、Pixel Foldと同日に販売されると伝えられています。