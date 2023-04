2023年04月20日 17時00分 ハードウェア

Microsoftが初のARM搭載「Surface Go 4」と11インチの「Surface Pro」をリリース予定とのリーク



Microsoftが、Surface Goシリーズとしては初めてARMプロセッサを搭載した2-in-1端末「Surface Go 4」と、11インチディスプレイ搭載で小型化し「Luxor」のコードネームが与えられている新型Surface Proを開発中であることがIT系ニュースサイト・Windows Centralの報道により判明しました。新たなSurfaceは、2024年初頭に登場するとみられています。



Exclusive: Microsoft is working on an ARM-powered Surface Go 4 and new 11-inch Surface Pro | Windows Central

https://www.windowscentral.com/hardware/surface/microsoft-is-working-on-an-arm-powered-surface-go-and-11-inch-surface-pro





Windows Centralによると、初めてARMプロセッサを搭載する新しいSurface Go 4、コードネーム「Tanta」のエントリーモデルにはSnapdragon 7cベースのSoCが採用されているとのこと。これにより、現行のSurface Goと同程度の性能を維持しつつ、より優れた電力効率でバッテリーが長寿命化するとされています。





Surface Go 4では、SoCの換装に伴う若干のデザイン変更が予定されているとの情報がありますが、チップに要する実装面積は以前のモデルと同サイズであるため、本体サイズも大きくは変わらないとみられます。



Microsoftはさらに、AppleがiPad Proで行っているのと同様の2サイズ展開をSurface Proに導入する計画です。具体的には、これまでの13インチモデルに加えて、11インチのSurface Proが計画されているとのこと。



コードネーム「Luxor」と呼ばれている小型Surface Proは、Surface Goと同様の形とサイズになりますが、ベゼルはスリムになっています。また、低価格を維持するSurface Goとの差別化のため、より優れた120Hzのディスプレイが搭載されることになります。





Microsoftが2023年2月にリリースしたWindows 11のプレビュービルドには、Windows 10からのアップグレードに伴って廃止されていた「タブレットモード」が再導入されています。これにより、11インチ以下のディスプレイではアプリが自動的にフルスクリーンで開くようになり、iPadやAndroidタブレットのような使用感になるとのこと。



新型のSurface GoとSurface Proの出荷時期はまだ流動的ですが、Windows Centralによると2023年秋までに登場することはなく、もし2023年秋と発表されても延期される可能性があるとのこと。Microsoftは当初、2023年の春に新しいSurface Goをリリースする予定でしたが、延期されています。また、Microsoftが次期Surface Proを製造するには、Qualcommの新しいNUVIA製チップの完成を待つ必要があるとも指摘されています。



MicrosoftとIntelが、すでに次世代OS「Windows 12」の2024年のリリースに向けて準備を進めているとされていることから、Windows Centralの報道を取り上げたIT系ニュースサイトのThe Vergeは「2024年はSurfaceハードウェアにとって忙しい年になるかもしれません」とコメントしました。



