Microsoftが新製品発表イベント「New Era of Work」を2024年3月22日に開催することを発表



Microsoftが2024年3月8日、新製品発表イベント「New Era of Work」を日本時間2024年3月22日午前1時から開催することを発表しました。このイベントでは、AI機能が強化された「Surface Pro 10」と「Surface Laptop 6」が発表される予定で、その他にもWindowsやAIアシスタント「Copilot」の新機能が発表される可能性があるとのことです。



Microsoftは2024年3月22日午前1時から開催予定の「New Era of Work」について「Copilotで仕事の新時代を前進させる」「Copilot、Windows、Surfaceの使用環境でのAIのスケーリングに関する最新情報については、このイベントをご確認ください」と述べています。



IT系ニュースサイトのWindows Centralによると、「New Era of Work」では、ノートPC「Surface」シリーズの新製品「Surface Pro 10」と「Surface Laptop 6」が発表される予定で、これらのデバイスには、AIパフォーマンスを強化するためのニューラルプロセッシングユニット(NPU)を備えたプロセッサが搭載されるとのこと。



「Surface Pro 10」ならびに「Surface Laptop 6」では前モデルと比較してパフォーマンスの性能と効率が大幅に向上しており、どちらのデバイスでもバッテリーの持ち時間が伸びているほか、また、Surface Laptop 6には、生成AIツールにアクセスできる「Copilotキー」が搭載されるそうです。



Windows Centralは「New Era of Work」について「Surface Pro 10とSurface Laptop 6に搭載される次世代のNPUに関連した、新しいWindowsとCopilotの機能についても発表する可能性があります」と推測しています。実際にMicrosoftは、人間が用いるような自然言語を使用してどのアプリでもドキュメントやウェブページ、画像、チャットを検索できる「AI Explorer」機能に取り組んでいることも報じられています。



さらにMicrosoftは「New Era of Work」においてWindows 11の次期更新プログラムである「Windows 11 バージョン24H2」を発表するのではないかとの期待も高まっています。



