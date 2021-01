2021年01月14日 10時22分 ハードウェア

約1450億円でQualcommがAppleの半導体部門元幹部のチップ企業「NUVIA」を買収



iPhoneのチップ製造を担うAppleの半導体部門幹部3名が設立したチップ開発スタートアップ「NUVIA」をQualcommが14億ドル(約1450億円)で買収しました。Qualcommは今回の買収によってCPUの性能と電力効率が飛躍的に向上し、次世代5Gコンピューティングの需要を満たせるようになると説明しています。



NUVIAはApple Aシリーズの開発リーダーも務めた経歴を持つジェラード・ウィリアムズ氏と、AppleからGoogleに移籍してモバイル・ハードウェア関連の開発を行っていたジョン・ブルーノ氏、マニュ・グラティ氏が2019年3月に設立したチップ開発企業です。設立直後に多数の投資企業などから5300万ドル(約58億円)を調達し、60人超の従業員を雇用してサーバー用のカスタムCPUコア設計を行ってきました。



そんなNUVIAを半導体大手のQualcommが現地時間2021年1月13日に買収しました。QualcommはNUVIAの技術をフラッグシップスマートフォンやノートPC、自動運転車、ネットワークインフラストラクチャに組み込むと発表しており、今回の買収によってCPUの性能と電力効率が飛躍的に向上すると述べています。





Qualcommが供給するチップのほとんどはArmから直接ライセンス供与を受けたコンピューティングコアを使用していますが、NUVIAのコアはArmアーキテクチャを基盤としつつもカスタム設計となっているとのこと。今回の買収によって、QualcommはArmに対する依存度合いを引き下げることができるようになると報じられています。



Qualcommの買収報告にはMicrosoft・Google・Samsung・Acer・ASUSなどのQualcommとの関係が深いテクノロジー企業から買収を支持する声明が寄せられています。一部のSurface PCなどでQualcommのチップを採用した縁からか、Microsoftからは「Surfaceの父」とも呼ばれるパノス・パネイ最高製品責任者が「NUVIAがQualcommに加わったことをうれしく思います。Qualcommとのパートナーシップは常にMicrosoftの製品に素晴らしいエクスペリエンスを提供してきました。今後は、Windowsのエコシステム全体で顧客に力を与える素晴らしい機会が得られます」というコメントを贈っています。





なお、Appleはウィリアムズ氏を「雇用契約および忠実義務に違反し、Appleに勤務している最中に従業員を引き抜こうとした」として訴えています。



