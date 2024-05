Google Cloudが誤設定で50万人以上の年金口座データを削除、他地域のバックアップも消えて別サービスのバックアップから復旧

Google Cloud accidentally deletes UniSuper’s online account due to ‘unprecedented misconfiguration’ | Superannuation | The Guardian https://www.theguardian.com/australia-news/article/2024/may/09/unisuper-google-cloud-issue-account-access UniSuperは61万5000人以上の会員と1240億ドル(約12兆8000億円)の資金を運用する、オーストラリア最大級の年金基金です。

2024年5月、オーストラリアの年金基金「 UniSuper 」で会員が口座にアクセスできなくなる障害が発生しました。復旧までに1週間を要したこの出来事について、UniSuperはGoogle Cloudと連名で声明を発表し、サイバー攻撃ではなく、Google Cloudによる設定ミスが原因だったことを明らかにしました。 A joint statement from UniSuper and Google Cloud | UniSuper https://www.unisuper.com.au/about-us/media-centre/2024/a-joint-statement-from-unisuper-and-google-cloud

2024年05月13日 21時00分00秒 in メモ, Posted by logc_nt

