Microsoftが元AMD・Intel・Arm・AppleのベテランCPU設計者を雇用

・関連記事

MicrosoftがARM版Windows 10のx64エミュレーションをプレビュー版でリリース - GIGAZINE



Microsoftが満を持してリリースした「Surface Pro X」はARMアーキテクチャへのリベンジを果たせたのか実際に触るとわかってきた - GIGAZINE



Microsoft EdgeのARMアーキテクチャ対応版が登場、まずはCanary Channelで利用可能に - GIGAZINE



Appleが退職後に新企業を設立して58億円を調達したiPhoneやiPadプロセッサの元開発者を訴える - GIGAZINE



Qualcommが「AppleのMシリーズに匹敵するArmベースの次世代SoC」を2023年までに開発すると宣言 - GIGAZINE

2022年01月13日 13時00分00秒 in Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.